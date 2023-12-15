İYİ Parti'de görevden alınmıştı! Ahmet Zeki Üçok, Akşener ile görüşmesini anlattı: 'Tanımadığım bir numaradan mesaj geldi...'

İYİ Parti'de dikkat çeken hareketlilikler yaşanırken kriz de büyüyor. Son günlerde İYİ Parti'den peş peşe istifa haberleri gelmişti. Son olarak yerel seçimlerde CHP ile işbirliğini savunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'un İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından görevden alındığı öğrenildi.

Üçok görevden alınmasıyla ilgili olarak Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuştu. Kendisinde kayıtlı olmayan bir numaradan WhatsApp mesajı geldiğini ifade eden Üçok, gelen mesajda Akşener'in imzasıyla el çektirildiğine dair bir ifadenin yer aldığını aktardı. Durumu sormak için aradığı Akşener'in görevden almayı doğruladığını ifade eden Üçok, 'Neden' diye sorduğunda Akşener'den "Evet talimatı ben verdim. Bir tweet atmışsın. O tweet partide sorun yarattı. Herkes beni aradı" diye bir yanıt aldığını paylaştı.

Üçok Akşener'in bu sözü üzerine "Sizi destekleyen bir paylaşımdı o. Kürşad Bey beni aradı ‘Partiden ayrılacakmışsınız gibi anlaşılıyor. Bunu değiştirir misiniz?’ dedi, ben de ekleme yaptım" dedi.

Üçok yaşananları şöyle aktardı:

"Akşener 'Ama değiştirmeden önce bu parti gibi cümleler kurmuşsunuz’ dedi. Ben de arkasından ‘Bir rahatsızlık yaratıyorsam isterseniz partiden ayrılabilirim’ cümlesini kurdum.

Sayın Genel Başkan şu cümleleri kurdu:

‘Çalışmalarınızı beğeniyorum. Sizi korumak istiyorum. 31 Mart’a kadar dik durmalıyız. Ben karar alıyorum İstanbul’da başka uygulanıyor. Parti içine çeki düzen vermeliyiz. Sinirlendiyseniz takdir sizin, ayrılabilirsiniz.’

Sonrasında partiden gelen yazıya bir daha bakayım dedim yazı yok ve WhatsApp mesajı silinmiş. Numarayı aradım. ‘Neden gönderdiniz, neden sildiniz?’ dedim. Genel Sekreter Ayfer Yılmaz’ı aradım yanıt vermedi. Dün sabah gazeteci Hilal Köylü aradı ve görevden alındığımı duyduğunu söyledi.

Sonra Ayfer Hanım aradı: ‘Benim böyle bir yazıdan haberim yok.’ Ben de ‘Ben genel başkan yardımcısıyım usulü böyle olmamalıydı’ diye konuştum. Bir kez daha Ayfer Yılmaz’ı aradım tekrar ve gazetecilerin aradığını söyledim bana ‘Yarım saat, bir saat müsaade verin bana bilgi vereceğim’ dedi."

"ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM"

Resmi olarak görevden alındığı bilgisi dün saat 13.40 gibi kendisine bildirilen Üçok, alınan karar sonrasında şaşkınlık içinde olduğunu belirtti. Sözlerinin devamında Üçok partiden istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.







