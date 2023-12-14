İYİ Parti'de 'İmamoğlu' krizi! 'Seni başkan yaptırmayacağız' paylaşımı olay oldu, 7 ismin partiden ihracı isteniyor

Yerel seçimler yaklaşırken 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı alan İYİ Parti'de sular durulmuyor. Özellikle Ankara ve İstanbul'da mevcut CHP'li büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi konusunda parti içinde farklı görüşlerin olduğu iddia ediliyor.

İSTANBUL'DA ÖZKAN YENİDEN SEÇİLDİ, KRİZ PATLAK VERDİ

İstanbul özelinde ise söz konusu iddialar adeta gün yüzüne çıkmış durumda. Genel Başkan Meral Akşener'in isteğiyle İBB Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan görevinden istifa etmişti. Fakat yeni yapılan oylamada Özkan yeniden Grup Başkanlığına seçilince kriz yaşandı.

7 İSİM İÇİN KESİN İHRAÇ TALEBİ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Özkan'ı yeniden başkan seçen 7 üyesini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun yaptığı açıklamada "İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI: SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ

Yaşananlar sonrası İYİ Parti Genel Merkez Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Mete Koca, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Koca "CHP'nin Eş Genel Başkanı İBB meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor. Operasyonun büyüğü 31 Martta olacak Sayın Eş Başkan!! Seni başkan seçtirtmeyeceğiz!!" paylaşımı yaptı.

'İSTANBUL LİDERİNİN YANINDA" PAYLAŞIMI

İYİ Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan "İstanbul burada, Liderinin yanında!" paylaşımı da dikkat çekti.

AKŞENER ÜÇOK'U GÖREVDEN ALDI

Öte yandan yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmasını savununan İYİ Parti genel başkan yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'un Akşener tarafından görevden alındığı öğrenildi.

İMAMOĞLU İLK KEZ KONUŞTU

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Partili meclis üyelerinin istifası sonrası yaşanan süreçle ilgili soruya, “Başka partinin içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam" diye cevap verdi.