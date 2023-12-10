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İYİ Parti'den 2028 kararı: "Açık ve net olarak söylüyorum" dedi, canlı yayına damgasını vurdu!

10.12.2023 10:31 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimler yaklaşırken aldıkları kararlarla gündemden düşmeyen İYİ Parti'nin bu kez çok konuşulacak '2028' kararı açıklandı. Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti 5 yıl sonra gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için hedefini şimdiden belirledi. Canlı yayında açıklanan karar rekabeti daha da kızıştırdı!

İYİ Parti'den 2028 kararı: "Açık ve net olarak söylüyorum" dedi, canlı yayına damgasını vurdu!

Partinin eski Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır'ın ortaya attığı ve kendisi hakkındaki iddialarla birlikte istifa depremi yaşayan İYİ Parti önümüzdeki seçimler için aldıkları hayati kararları peş peşe açıkladı. Yerel seçimlerden sonra 2028 için de ittifak kapısı kapandı.

İYİ PARTİ TÜM KAPILARI KAPATTI

CHP lideri Özgür Özel geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret ederek yerel seçimlerde iş birliği yapma teklifinde bulunmuştu. İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'ndan teklife oy çokluğuyla 'ret' yanıtı geldi. İYİ Parti'ye Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da benzer bir teklifte bulunmuştu ancak Özdağ'ın teklifi de karşılık bulmadı.

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Konu yerel seçimlere her geldiğinde Meral Akşener'in yaptığı "hür ve müstakil olarak, özü başımıza" vurgusu şimdi de 2028'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri için gündeme geldi. Partinin kurucularından, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu dün akşam konuk olduğu tv100'de ses getirecek bir açıklama yaptı.

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"2028'DE DE BUGÜNKÜ GİBİ OLACAK"

Dervişoğlu 2028'de de yerel seçimler için aldığı kararlara benzer bir tavır takınacağını ifade ederken şöyle konuştu:

"Açık ve net olarak söylüyorum 2028 yılında gerçekleşecek olan seçimdeki tavrımız da bugün olduğu gibi olacak. Türkiye’yi yönetmeye talip olduğumuzu anlatacağız."

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