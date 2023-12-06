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Ümit Özdağ İYİ Parti'ye yaptığı ittifak çağrısını tekrarladı: 'Şu ana kadar cevap alamadık...'

06.12.2023 16:30 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'nin yerel seçimler için CHP'ye kapıları kapatması Ankara kulislerinde hareketli günler yaşanmasına neden olurken dikkat çeken bir çıkış da Zafer Partisi'nden geldi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İYİ Parti'ye yaptıkları ittifak çağrısını tekrarlayarak şu ana kadar çağrılarına bir cevap alamadıklarını belirtti. İYİ Parti ile Zafer Partisi ittifak yapar mı? İşte Özdağ'ın yaptığı son açıklamanın detayları...

Ümit Özdağ İYİ Parti'ye yaptığı ittifak çağrısını tekrarladı: 'Şu ana kadar cevap alamadık...'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ben Sayın Meral Akşener ile İYİ Parti'ye bir seçim iş birliği çağrısında bulundum. AKP ve CHP'yi kastederek ifade ederek söylüyorum ki; her iki tarafa da oy vermek istemeyen seçmenin rahatlıkla oy verebileceği bir üçüncü seçeneğin ortaya çıkması anlamında, bizim İYİ Parti'ye yapmış olduğumuz bu reel politik ve iyi niyetli çağrıya şu ana kadar bir cevap alamadık. Umarım partinin yetkili kurullarında görüşmeler yaptıktan sonra bize olumlu bir cevap ile dönerler ve görüşmelere devam ederiz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Nevşehir'e geldi. Partisinin standını ziyaret eden Özdağ, burada yaptığı açıklamada, "Yerel seçimler ülkemiz ve halkımız için yeni bir fırsattır. Yerel seçimlerde Türk halkı, saray rejimine ve saray rejimini ayakta tutan muhalefete ders vermek için bir fırsat yakalamıştır. Halkımız dilerim ki bu fırsatı iyi kullanacaktır” dedi.

Açıklamasında muhalefeti eleştiren Özdağ, "Muhalefet bu rejim karşısında bilinçli olarak etkisiz muhalefet yapıp, bu saray rejimini ayakta tutan demektir. Saray rejiminin bu politikalarına cevap vermeyen, Türk halkının taleplerini siyasete taşımayan muhalefettir. Bu seçimlerde Türkiye, işte bu iki unsura gereken dersi verecektir. Biz de Zafer Partisi olarak Türk milletinin önüne diğer partilerin sunmayı akıllarından dahi geçirmediği belediyecilik çözümleri sunarak çıkacağız. Eğer Zafer Partisi'ne bu seçimlerde oy verirseniz, belediyelerimizin kaynaklarından sığınmacı ve kaçaklara bir kuruş bile aktarmayacağız" ifadelerini kullandı.

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'YEREL SEÇİMLERE TEK BAŞINA GİRMEK İÇİN BÜTÜN ÇALIŞMALARI YAPTIK'

Bir gazetecinin İYİ Parti ile Zafer Partisi’nin yerel seçimlerde bir işbirliği içerisine girip girmeyeceği yönündeki sorusuna ise Özdağ, şu yanıtı verdi:

“Biz Zafer Partisi olarak yerel seçimlere tek başına girmek için bütün çalışmaları yaptık. Ancak İYİ Parti’nin CHP ile yollarını ayırması sonrasında kamuoyunun bildiği gibi ben Sayın Meral Akşener ile İYİ Parti'ye bir seçim iş birliği çağrısında bulundum. Çünkü, böyle bir seçim iş birliği ortaya yüzde 20’yi aşan bir oy potansiyeli çıkartıyor. Eğer İYİ Parti tek başına seçimlere gitme kararı alırsa, Cumhur İttifakı’nın en güçlü dönemini yaşadığı bir dönemde, böyle bir tek başına giriş isteseler de istemeseler de Cumhur İttifakı’na dolaylı bir destek anlamına gelecektir. Bundan dolayı bu desteğin oluşmaması için, AKP ve CHP'yi kastederek söylüyorum ki her iki tarafa da oy vermek istemeyen seçmenin rahatlıkla oy verebileceği bir üçüncü seçeneğin ortaya çıkması anlamında, bizim İYİ Parti’ye yapmış olduğumuz bu reel politik ve iyi niyetli çağrıya şu ana kadar bir cevap alamadık. Umarım partinin yetkili kurullarında görüşmeler yaptıktan sonra bize olumlu bir cevap ile dönerler ve görüşmelere devam ederiz.”

DHA

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Ümit Özdağ İYİ Parti Zafer Partisi ittifak
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