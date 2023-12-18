İYİ Parti'den ayrılan İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto! Kanal binası önünde slogan attılar

Yerel seçimlere "hür ve müstakil" olarak girme kararı alan İYİ Parti'de son günlerde peş peşe istifalar yaşanmıştı. CHP ile yerel seçimlerde iş birliğini savunan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Meral Akşener'in isteğiyle istifa etmiş ancak bir gün sonra partili meclis üyelerinin kararıyla yeniden İl Başkanı seçilmişti. Özkan ve meclis üyeleri kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Bunun üzerine ise Özkan ve 5 kişi daha partiden istifa etmişti.

İYİ PARTİLİLERDEN İBRAHİM ÖZKAN'A PROTESTO

Son günlerde kamuoyunda gündem olan İbrahim Özkan, TV100 canlı yayınında Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'na konuk oldu. Özkan'ın açıklamaları sürerken İYİ Partililer protesto amacıyla tv100 binası önünde toplandı. Protestocular "Teşkilat burada satılmışlar nerede" şeklinde sloganlar attı.

GÜRKAN HACIR: KAPIDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Protestoyla ilgili Hacır "Türkiye'de protesto herkes anayasal doğal, anayasal hakkıdır. İbrahim Bey'in geldiği saat itibariyle İbrahim Bey'i protesto etmek için bazı partililerin dışarıda olduğu ve protesto ettiği bilgisi bize geldi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduk. Asayiş ekipleri kanalımızın önünde gerekli tedbirleri aldılar. İstanbul emniyeti ile ilk dakikadan itibaren irtibat halindeyiz. Kapıda güvenlik önlemleri alındı. Kalabalık dağıldı, az bir kalabalık kaldı." dedi.

"DERHAL DAĞILMALARI GEREKTİĞİNİ KENDİLERİNE BEYAN ETTİK"

Canlı yayına bağlanan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun "Arkadaşların böyle toplandığından haberimiz oldu biz derhal dağılmaları gerektiğini kendilerine beyan ettik çünkü herkesin protesto hakkı vardır ama bunun şiddet eylemlerine dönüştürülmemesi gerektiğini ifade ettik." dedi.





