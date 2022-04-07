İYİ Parti'den Nobel Barış Ödülü adımı! Kırım Türklerinin lider Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu önerildi

Rus işgaline karşı Ukrayna direnişinde de önemli rol oynayan, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Parlamentosu’nda milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu için İYİ Parti'den Nobel Barış Ödülü önerisi geldi. Parti tarafından hazırlanan dilekçede Kırım Tatar Türklerinin çektiği sıkıntılara ve Kırımoğlu'nun mücadelesine atıfta bulunuldu.

Dilekçede Kırımoğlu'na 2014'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Nişanı tevcih edildiği hatırlatıldı.

Kırım Tatar halkının tarih boyunca yaşadığı güçlüklere değinilen açıklamada, Kırımoğlu'na Rusya tarafından uygulanan Kırım'a giriş yasağının 2034'e dek uzatıldığına, buna rağmen Kırımoğlu'nun barış ve insan hakları mücadelesini sürdürdüğüne dikkat çekildi.

İYİ Parti'nin dilekçesinde Kırımoğlu için Nobel Barış Ödülü önerisi şu sözlerle aktarıldı:

"İYİ Parti grubu olarak ömrünü barışı sağlamaya adamış olan Sayın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından NOBEL Barış ödülüne aday gösterilmesini öneriyoruz. Bu öneri, işgale karşı barışçıl yollarla mücadele veren tüm Kırım Tatark Türklerine umut olacaktır."

İYİ Parti'nin dilekçesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sunuldu.

KIRIMOĞLU'NA 'KIRIM'A GİRİŞ' YASAĞI

Rusya 2014'te Tatar lider Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım'a girişini yasaklamıştı. Kırımoğlu'na Kırım'a 19 Nisan 2019 tarihine kadar Rusya Federasyonu sınırlarına giriş yasağı getirilmişti. Daha sonra bu yasak 2034'e dek uzatılmıştı.

