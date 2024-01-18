HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İYİ Parti'den ses getirecek çıkış! Ankara için ayrı bir parantez açıp tarih verdi: Bu kez oran verdiler

İYİ Parti'den ses getirecek çıkış! Ankara için ayrı bir parantez açıp tarih verdi: Bu kez oran verdiler

18.01.2024 11:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere tek başına girme kararıyla uzun süre konuşulan İYİ Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Hem AK Parti'ye hem de CHP'ye gözdağı veren İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak seçimler için çok konuşulacak bir oran verdi. Akburak ayrıca tek başına girme kararından sonra partinin oylarının arttığını savundu.

İYİ Parti'den ses getirecek çıkış! Ankara için ayrı bir parantez açıp tarih verdi: Bu kez oran verdiler

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, partisinin 81 ilde seçime girme kararından sonra oylarının arttığını belirterek, "Kimine göre 1,5 puan artış, kimine göre 2 puan artış oldu. Bazı yerlerde CHP, bazı yerlerde AK Parti çok büyük sıkıntıya girecek" dedi.

5fa9ab2120844793601b25c38b9bc50d

HEM AK PARTİ'YE HEM CHP'YE GÖZDAĞI

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Akburak, şu ana kadar 11 büyükşehir, 16 il, 169 ilçe ve 19 beldede belediye başkan adayı açıkladıklarını hatırlatarak, hazırlıklar kapsamında kentlerdeki en küçük organizmalar olan muhtarlıklar ile çalıştıklarını, 35 şehrin muhtarıyla görüştüklerini ve halkın taleplerini aldıklarını kaydetti. İYİ Parti'nin tek başına seçime girme kararı aldıktan sonra gerçekleştirilen anketlerde oylarının yükseldiğini söyleyen Akburak, "Kimine göre 1,5 puan artış, kimine göre 2 puan artış oldu. Biz de çevremizden görüyoruz. 3'üncü yol denkleminde AK Parti kaybediyor, analiz ederseniz anlayacaksınız. Bazı yerlerde CHP, bazı yerlerde AK Parti çok büyük sıkıntıya girecek. Çünkü bizim derdimiz ne AK Parti ne CHP, bizim derdimiz kendimiziz. Biz o flulaşmış parti görüntüsünden, CHP yanında yedek güç gibi, birlik gibi durma pozisyonuna karşıyız. Vatandaşa istediği olanağı sağlamış oluyoruz. 'Bakın biz buradayız, kadrolarımızla, düşüncelerimizle buradayız' diyoruz. Bu bizim için bir avantaj, diğer siyasi partiler için dezavantaj. İYİ Parti'nin oylarıyla ilgili özellikle Anadolu'da, Trakya'da, Ege'de bir teveccüh olduğunu anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

337f88bcde13f9d86ef83cdde0faae65

ANKARA İÇİN AYRI BİR PARANTEZ AÇTI

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday adaylarıyla görüşmelerin devam ettiğini ancak çok uzun sürmeyeceğini dile getiren Akburak, "Bir şeyi daha kaçırmamak lazım. Büyükşehir ne kadar önemliyse ilçe başkanları da o kadar önemli. İstanbul'da hemen hemen tüm ilçe adaylarımız belli. İstanbul'da iddialı olduğumuz ilçeler var. Ankara'da da 2 tane var" diye konuştu.

Akburak, Ankara'dan gösterecekleri adayın merkez sağ görüşten mi yoksa seküler mi olacağının sorulması üzerine, "Her kesimin oy verebileceği bir aday profili Ankaralıların önünü açar" dedi.

ef579890a7ed157bd62c169b534211d7

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN TARİH VERDİ

Akburak ayrıca, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adayları en geç 2 hafta içinde açıklanacak. Şubatın başında açıklarız. Aday tanıtım lansmanı da Ankara'da olacak. Şubatın başında, ilk haftası İstanbul ve Ankara adaylarının açıklanması planlanıyor. Her hafta anket yapıyoruz.

ORAN VERDİ

İYİ Parti'nin oyları Türkiye'nin her yerinde yükseliyor. Hem İstanbul hem Ankara, Türkiye'nin her yerinden çıkaracağımız adayların yüzde 10'dan yukarı oy alacağını düşünüyorum. Bana göre millet çok kritik bir seçimde İYİ Parti'ye sahip çıkacak, birçok adayımıza destek verecek. Ben Türkiye'nin birçok yerinde bize teveccüh gösterileceğini düşünüyorum. İYİ Parti'nin başarılı olması 2028 için çok önemli. 2028'de olası bir iktidar değişikliği istiyorsanız, vatandaşın böyle bir talebi varsa İYİ Parti'yi bu seçimde yüksek oyla çıkarmalıdır" ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye kişi başına günlük sigara tüketim adedinde dünyada 1. sıradaTürkiye kişi başına günlük sigara tüketim adedinde dünyada 1. sırada
Sosyal medya bunu konuşuyor! Atatürk tablosunu böyle kurtardıSosyal medya bunu konuşuyor! Atatürk tablosunu böyle kurtardı
Gökçek varken aday olamamıştı! Ankara'da Balalı Altınok, İzmir'de Yörük Hamza Dağ! Bakan sürprizi bekleniyordu ama... İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları listesi!Gökçek varken aday olamamıştı! Ankara'da Balalı Altınok, İzmir'de Yörük Hamza Dağ! Bakan sürprizi bekleniyordu ama... İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları listesi!
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Ankara İYİ Parti
En Çok Okunan Haberler
EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat, erken emekli olabilirsiniz!

EYT'yi kıl payı kaçıranlar dikkat, erken emekli olabilirsiniz!

Gökçek varken aday olamamıştı! Ankara'da Balalı Altınok, İzmir'de Yörük Hamza Dağ! Bakan sürprizi bekleniyordu ama... İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları listesi!

Gökçek varken aday olamamıştı! Ankara'da Balalı Altınok, İzmir'de Yörük Hamza Dağ! Bakan sürprizi bekleniyordu ama... İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları listesi!

Doğum sırasında patronuna video çekip gönderdi! Viral oldu

Doğum sırasında patronuna video çekip gönderdi! Viral oldu

Önce Naci Görür şimdi de Övgün Ahmet Ercan uyardı: ‘Gerildi, durdu, beklemede’

Önce Naci Görür şimdi de Övgün Ahmet Ercan uyardı: ‘Gerildi, durdu, beklemede’

Kayseri'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Kayseri'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

'Karım' yazılı mesaj ortalığı karıştırdı! Genç kız seyir halindeki araçtan atladı

'Karım' yazılı mesaj ortalığı karıştırdı! Genç kız seyir halindeki araçtan atladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.