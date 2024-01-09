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İYİ Parti lideri Akşener'den sistem eleştirisi: Erdoğan'a acıyorum! 1 yıl sonra ruh sağlığı gider insanın

09.01.2024 17:05 | Son Güncelleme:
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2017'den itibaren yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı sistemine son eleştiri İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Sistemin partileri ittifaka mecbur bıraktığını belirten Akşener, "Sayın Erdoğan'ın son dönemi biliyorsunuz ona da acıyorum, yeni seçilecek kişiye da acıyorum. Çünkü 1 yıl sonra gerçekten ruh sağlığı gider insanın. Her şeye siz karar vermek zorundasınız." dedi.

İYİ Parti lideri Akşener'den sistem eleştirisi: Erdoğan'a acıyorum! 1 yıl sonra ruh sağlığı gider insanın

Seçimlere tek başına katılma kararı alan ve istifalarla uzun süre gündem olan İYİ Parti'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemine' eleştiri geldi. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener Manisa'da yaptığı toplantıda kurulduklarından bu yana bu sistemin yanlışlıklarını anlattıklarını ifade etti.

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Akşener'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

"Bu yapılan yanlışlığın şöyle hukuki bir sonucu ortaya çıktı; Partili cumhurbaşkanlığı... Tek bir şahsın iki dudağının arasına sıkıştırılmış bir Türkiye. Gerçekten bu sistemin getirdiği sonuçlar gereği bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın başka biri bu sistem devam etsin herkese çok acıyorum. Sayın Erdoğan'ın son dönemi biliyorsunuz ona da acıyorum, yeni seçilecek kişiye da acıyorum.Çünkü 1 yıl sonra gerçekten ruh sağlığı gider insanın. Her şeye siz karar vermek zorundasınız. Dolayısıyla biz kurulduğumuz günden bu yana bu 2017'den kabul edilen sistemin yanlışlığını anlata anlata geldik. 2018'de bu sistemi değiştirmek için ittifak sistemi bir mecburiyetti. Cumhurbaşkanı 50 artı 1'le seçiliyor. Sonuç itibarıyla onun içinde mecbur kalıyorsunuz ittifak sistemine çünkü olmuyor. "

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı
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