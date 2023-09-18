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İYİ Parti lideri Meral Akşener: Abdullah Gül'ün adaylığını Kemal Kılıçdaroğlu bana söyledi

18.09.2023 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimi dönemiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ün aday olması konusunu kendisine söylediğini ifade eden Akşener, "Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapmadığım için kıyma makinesinden geçirildim" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener: Abdullah Gül'ün adaylığını Kemal Kılıçdaroğlu bana söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trakya Bölgesi İstişare Toplantısında konuştu. Akşener, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde Abdullah Gül'ün muhafelet tarafından ortak aday gösterileceği iddialarıyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

"GÜL'ÜN ADAYLIĞINI BANA SÖYLEDİ"

Seçimlerde kendisi de Cumhurbaşkanı aday olan Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile seçim öncesinde yaptığı konuşmayı aktardı.

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Akşener "Herkesin öyle veya böyle saygı gösterdiği bir dönemde biz bu partiyi kurduk ve başkalarının da yolunu açtık. Öyle olunca mecburen saygı çerçevesi içinde Millet İttifakı içinde bir araya geldik. Bitmeyen bir senfoni şeklinde Sayın Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapmadığım için kıyma makinasından geçirildim. Sayın Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün adaylığını doğrudur bana söyledi. O 15 milletvekili için ricaya gittiğim akşam söyledi." ifadelerini kullandı.


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Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener

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