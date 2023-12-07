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  4. İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun istifasını açıkladı!

İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun istifasını açıkladı!

07.12.2023 22:25 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun, ​parti binasında basın toplantısı düzenledi. Uzun, toplantıda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun istifasını açıkladı!

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Uzun, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yaklaşan yerel seçim sürecinde aday adaylığı konusunda parti il yönetimine haksızlık ve saygısızlık yapıldığı öne süren Uzun, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendinin takdiriyle 3 Aralık 2018 tarihinde başladığım İYİ Parti Niğde İl Başkanlığı görevimde bugün itibariyle 5 yılı doldurdum. Önümüzde bir mahalli idareler seçimi var.

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Bizler Niğde il ve ilçe teşkilatları olarak aday adayı arkadaşlarımızı değerlendirme sürecindeyken, bir arkadaşımız il ve ilçe teşkilatlarımızı, yönetim kurulumuzu ve üyelerimizi hiçe sayarak verilen tüm emekleri görmezden gelip büyük bir saygısızlığa imza atarak bizi es geçerek Niğde Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusu yapmış. Niğde il ve merkez ilçe yönetimi, il divanı ve diğer birimleri ile bu haksızlığı ve kapalı kapılar arkasındaki hesapları asla ve kati şekilde kabul etmiyoruz. 2018 yılından bugüne kadar sürdürdüğüm İYİ Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden bugün İtibariyle İstifa ediyorum" dedi.

(DHA)


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Niğde İYİ Parti
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