HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İYİ Parti’nin Ankara ve İstanbul adayları ortaya çıktı! ‘İttifak olmazsa kesin…’

İYİ Parti’nin Ankara ve İstanbul adayları ortaya çıktı! ‘İttifak olmazsa kesin…’

15.08.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimler yaklaşırken siyaset kulislerindeki tartışmalar da devam ediyor. İYİ Parti ile CHP’nin bu kez ittifak yapıp yapmayacağı konusunda netlik olmaması üzerine İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler için yeni isimler gündeme geldi. Kulislerdeki bilgilere göre İYİ Parti Ankara ve İstanbul için aday olarak düşündüğü isimleri belirledi. İYİ Parti’de kesin gözüyle bakılan adaylar İstanbul’da Buğra Kavuncu, Ankara’da ise Adnan Beker… İşte detaylar…

İYİ Parti’nin Ankara ve İstanbul adayları ortaya çıktı! ‘İttifak olmazsa kesin…’

Ankara kulisleri bir yandan geride bıraktığı seçim sürecini değerlendirirken bir yandan da önümüzdeki yerel seçimlerde aday olacak isimleri tartışmaya başladı. CHP ile İYİ Parti’nin yerel seçimlerde ittifak kurup kurmayacağı henüz netlik kazanmasa da İYİ Parti’de yerel seçimler öncesi hazırlıkların başladığı öğrenildi.

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İYİ Parti'ye ilişkin verdiği kulis bilgisinde "Herhangi bir ittifak olmaz ise 2 isim öne çıkıyor, İYİ Parti’de bunlara kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz Ankara adayları, bir tanesi İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, öbürü İstanbul’da Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu." ifadelerini kullandı.

Gürel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya ve 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin şu kulis bilgilerini verdi:

"AKŞENER, İSTANBUL VE ANKARA İÇİN ŞERH DÜŞEBİLİR"

İYİ Parti’de Akşener 26 Ağustos’ta yapacağı açıklamaya bazı şerhler düşeceği ifade ediliyor. Sayın Akşener bazı şehirlerde ittifak yapılacağına dair şerh düşebileceği beklentisi var. Ankara ve İstanbul’da ilçeler ve il düzeyinde ittifak yapılabileceği yapılabileceğine dair şerh düşecek.

2

"İSTANBUL'DA BUĞRA KAVUNCU, ANKARA'DA ADNAN BEKER İSMİ ÖNE ÇIKIYOR"

Herhangi bir ittifak olmaz ise 2 isim öne çıkıyor, İYİ Parti’de bunlara kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz Ankara adayları, bir tanesi İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, öbürü İstanbul’da Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beach club'a kurşun yağdıranlar 17 yaşında çıktı! Otomatik tabanca akrep ile yakalandılarBeach club'a kurşun yağdıranlar 17 yaşında çıktı! Otomatik tabanca akrep ile yakalandılar
Buzdolaplarına gizlenmiş 34 ceset bulunduBuzdolaplarına gizlenmiş 34 ceset bulundu
Adana'da feci kaza! Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti, kahreden detay ortaya çıktıAdana'da feci kaza! Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti, kahreden detay ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İYİ Parti Buğra Kavuncu aday yerel seçimler

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Yasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar

Yasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.