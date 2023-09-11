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İYİ Parti'nin İzmir adayı Özlale, muhalefete sert bir giriş yaptı! 'Personelin yarısı bankamatik memuru...'

11.09.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından İzmir Büyükşehir Belediye adayı gösterilen Milletvekili Ümit Özlale, İzmirli gençlerle bir araya geldi. Özlale muhalefet hakkında zehir zemberek sözler kullandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşündüğünü belirten Özlale, "İzmir'in yarısı bankamatik memuru" dedi.

İYİ Parti'nin İzmir adayı Özlale, muhalefete sert bir giriş yaptı! 'Personelin yarısı bankamatik memuru...'

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ümit Özlale muhalefete yüklendi. Özlale 6'lı masada yaşananların perde arkasını da anlatırken, 'İzmir CHP'nin kalesidir anlayışının da karşılıksız olduğunu vurguladı.

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"İYİ YÖNETİLEMİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel sayısına dikkat çeken Ümit Özlale, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personellerinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim. Ben daha iyi bir belediye başkanı olacağını düşündüğüm için bu işe talip oldum. 53 bin çalışanı olan şirket İzmir'in çöpünü toplamıyorsa, İzmir hala kokuyorsa daha iyi belediyecilik vardır. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorum" dedi.

'İLETİŞİMİ BECEREMEDİK'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkma sebebini ve sonrasında yaşanan gelişmelerin arka perdesini anlatan Özlale, "Bütün anket sonuçlarında Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın altındaydı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ise üstündeydi. Benim için Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında bir fark yoktu. Bütün anketler Kemal Bey'in az oy aldığını gösteriyordu. Ben Kemal Bey'i mecliste yakaladığımda onu söyledim. Selin Sayek'e söyledim, Faik Bey'e söyledim. Kazanamıyoruz dedik. Faik Bey ise, 'genel başkanın aday olması en doğal hakkıdır' dedi. Biz bu işin siyasi iletişimini beceremedik. Bu da bize dert olsun" ifadelerini kullandı.

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"İZMİR CHP'NİN KALESİ DEĞİL"

CHP ceket assa kazanır, İzmir CHP'nin kalesidir' söylemlerinin bir karşılığı olmadığına dikkat çeken Özlale, "İzmir CHP'nin kalesi değildir. İzmir hiçbir siyasi partinin kalesi olamayacak kadar kadimdir. İzmir demokratiktir, muhaliftir. Hemen inanmaz, ikna edilmeyi bekler. İzmir'e kendini sevdirmek kolay değildir" diye konuştu.

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CHP İYİ Parti

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