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İYİ Parti'nin yerel seçimde işbirliği için şartı: CHP'de değişim!

17.10.2023 07:51 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için “CHP ile olası işbirliğine” kapıları kapatırken parti içinde bir grup, CHP’nin 4 ve 5 Kasım’da düzenlenecek olağan kurultayı sonrasında partide “bir değişimin yaşanması halinde”, yerel seçimlerde işbirliğinin yapılabileceğini öngörüyor.

İYİ Parti'nin yerel seçimde işbirliği için şartı: CHP'de değişim!

İYİ Parti’de bazı kurmaylar, Akşener’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile “işbirliği için yeniden masaya oturmayacağına” dikkat çekiyor.

"YEREL SEÇİMLER BİR FIRSAT"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde “İYİ Parti’nin haklı olduğunu ortaya çıkaran bazı tespitlere o dönem CHP’den sert dönüşlerin olduğu” dile getirilirken, Akşener’in 31 Mart’taki yerel seçimleri de “partinin kurumsal bir yapı kazanması açısından bir fırsat gördüğüne” işaret ediliyor.

BAZI BÜYÜKŞEHİRLERDE İŞBİRLİĞİ İHTİMALİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İYİ Partili bazı kurmaylar, muhalefetin yönettiği bazı belediyelerin yerel seçimlerde “AK Parti’nin eline geçmemesi için bazı büyükşehirler kapsamında işbirliğinin yapılması gerektiğine” de dikkat çekiyor.

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TEK OLASILIK: CHP'DE DEĞİŞİM

Ancak bunun tek olasılığının da “CHP’deki kurultayda yaşanacak değişim olduğu, Akşener’in de işbirliğine ancak değişim yaşanması durumunda ikna olacağı” kaydediliyor.

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"RİSKE ATILMAMALI"

İYİ Partili bazı kurmaylar, “Yerel seçimlerde muhalefetin bir araya gelmesi gerekiyor. Genel başkan partiyi kurumsallaştırmaktan yana ancak bunun adresi yerel seçimler olmamalı. 2028’deki genel seçimler olmalı. Yerel seçimler riske atılmamalı. CHP’de olası bir değişimde, her iki partinin lideri yerel seçimlerde yeniden bir araya gelebilir” değerlendirmesini yapıyor.


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Yerel seçim CHP İYİ Parti

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