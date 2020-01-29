HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "İsrail bölgede kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir"

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "İsrail bölgede kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "İsrail bölgede kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir"

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına ilişkin, "Kudüs Filistin'in başkentidir. İsrail o topraklarda işgalcidir. İsrail bu bölgede istikrarsızlığa, kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir." dedi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. Ağıralioğlu, ilim adamlarının depreme yönelik ikazlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, acılar üzerinden siyaset yapmak gibi bir münasebetsizlik içine girmeyeceklerinin altını çizerek, "Yaşadığımız acıların bizi millet yapma, paylaşırken acıları azaltmak iradesiyle bizi bir aile yapma noktasında katkısını gözden çıkarmadan, Türk toplumunu bir araya getiren, ayakta tutan değerleri ihmal etmeden deprem konusunda yapmamız gerekenleri kamuoyu ile paylaşmak zorundayız." diye konuştu.

Deprem sonrasında yardım inisiyatifinin çok geliştiğini belirten Ağıralioğlu, "Henüz istenen, özlenen seviyede olmasa da depremlerden edindiğimiz tecrübelerle deprem sonrası inisiyatifin gelişebildiğini teyit etmiş olduk aslında. Çok takdir edilecek bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, deprem politikalarının siyaset ve hükümetler üzerinden uygulanması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına ilişkin görüşlerini de aktaran Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Yüzyılın barış planı olarak takdim edildi. Ortaya çıka çıka Kudüs'ün İsrail'in başkenti olacağına dair bir rezalet çıktı. Kudüs Filistin'in başkentidir. İsrail o topraklarda işgalcidir. Yüzyılın barış planı diye ortaya çıkan gerçeğin bizdeki karşılığı şudur; İsrail bu bölgede istikrarsızlığa, kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir. ABD İsrail'e 'Burada yalnız değilsin, bu zulümde biz de seninle beraberiz.' demiştir."

Ağıralioğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 82 milyonluk bir aile olduğunu belirterek, "Hükümetin devlet adına yaptıkları iyi işleri desteklemeye, yanlış yaptıklarını tenkit etmeye, onlara uyarı vazifelerimizi sürdürmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıtİmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu Kudüs

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
Karamollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki

Karamollaoğlu'ndan Trump'ın Ortadoğu barış planına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatiline tepki

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya'ya net mesaj: Sabrımız tükeniyor

Meclis Başkanı'ndan Elazığ depremi için yardım kampanyası talimatı

Meclis'te 'Elazığ depremi' talimatı

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'ya çok sert tepki

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.