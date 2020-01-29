İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "İsrail bölgede kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir"

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına ilişkin, "Kudüs Filistin'in başkentidir. İsrail o topraklarda işgalcidir. İsrail bu bölgede istikrarsızlığa, kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir." dedi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. Ağıralioğlu, ilim adamlarının depreme yönelik ikazlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, acılar üzerinden siyaset yapmak gibi bir münasebetsizlik içine girmeyeceklerinin altını çizerek, "Yaşadığımız acıların bizi millet yapma, paylaşırken acıları azaltmak iradesiyle bizi bir aile yapma noktasında katkısını gözden çıkarmadan, Türk toplumunu bir araya getiren, ayakta tutan değerleri ihmal etmeden deprem konusunda yapmamız gerekenleri kamuoyu ile paylaşmak zorundayız." diye konuştu.

Deprem sonrasında yardım inisiyatifinin çok geliştiğini belirten Ağıralioğlu, "Henüz istenen, özlenen seviyede olmasa da depremlerden edindiğimiz tecrübelerle deprem sonrası inisiyatifin gelişebildiğini teyit etmiş olduk aslında. Çok takdir edilecek bir şeydir." ifadelerini kullandı.