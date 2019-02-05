İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile ilgili tartışmalar konusunda, "Babanın vicdanlarda suçlu olduğu konusunda herkes hemfikir. Burada sorun yok ama sadece babası üzerinden oğlunun suçlanması akidelerimize uymuyor." dedi. Akşener partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iç ve dış gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart'taki yerel seçimlere değinen Akşener, milletin sandık güvenliği ile ilgili şüpheleri olduğunu söyledi. Bu konuda endişe edilecek bir durumun olmadığını belirten Akşener, sandık güvenliği konusunda gereken tedbirleri aldıklarını anlatarak, "Hem sandık güvenliği yazılımlarımız ve haberleşme sistemimizle hem de avukatlarımız ve sandık güvenliği ekiplerimizle vatandaşlarımızın oylarını koruyacağız. Kanunsuz işler yapmayı aklından geçiren varsa buyursun gelsin, cesareti varsa yapsın bakalım." diye konuştu. - "Babadan dolayı evlat suçlanamaz" Akşener, CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği Tunç Soyer hakkındaki, 12 Eylül döneminde görev yapan askeri savcı babası Albay Nurettin Soyer'den dolayı çıkan tartışmalara da isim vermeden değindi. Bazı çevrelerce "kan davası" güdüldüğünü ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Bir nefret dili var. Bizi de aynı dile çekmeye çalışıyorlar. Kan davası peşindeler. Kan davası bir cahiliye adetidir ve ayaklarımızın altındadır. Biz Türk milliyetçiliğini ayaklarımız altına almayız ama cahiliye döneminin adetlerinin hepsini ayaklarımız altına almışız. Hukuktan, adaletten haberleri yok. O yüzden 'suçun şahsiliği' dediğimizde anlamıyorlar. Biz deyince tesiri yok, o halde Peygamber Efendimize kulak verin. Ne diyor Veda Hutbesi’nde? 'Ey insanlar! Sizi uyarıyorum, herkes yalnızca kendi işlediği suçtan sorumludur. Suçlu evlattan dolayı baba suçlu tutulamaz. Suçlu babadan dolayı evlat sorumlu tutulamaz.' Ölçü bu. Herkes aklını başına alsın. Babanın vicdanlarda suçlu olduğu konusunda herkes hemfikir. Burada sorun yok ama sadece babası üzerinden suçlanması akidelerimize uymuyor." Yerel seçimlerin bir "kulak çekmek ve uyarı seçimi" olduğunu savunan Akşener, "Bu seçim zaten iktidarı değiştirme seçimi değil ama ufaktan bir kulak çekebilirsiniz. Seçimden sonra zam yağmuru olacak. Kulak çekerseniz bu zamları önlersiniz. Bu yerel seçimde kimsenin koltuğu gitmiyor. Cumhurbaşkanının koltuğu 4 yıl sonra tartıya çıkacak. Dört yıl seçim yok. Beka sözünü söyleyenlerin koltukları tehlikede değil. İkisinin de koltukları duracak. Koltuklarla ilgili bir tehdit yok. Bu kulağı çekerseniz 31 Mart'tan sonra yapılacak zamlar durur. Ne kibir kalır ne gurur. Seçmen velinimet olur. Bunun için 31 Mart'ta vereceğiniz karar sizin icin çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Marketlerde KDV'yi yüzde 1' indirin" Türkiye'de 82 milyon vatandaşın hayat pahalılığıyla mücadele ettiğini belirten Akşener, "Ülkemizde beş kodamanın dışında herkesin derdi bu. Akşam iki saat televizyon izlesen iki de lamba yaksan 150 lira elektrik faturası geliyor. Fırın çalıştırmak artık lüks sayılıyor. Milletin derdi bu. Kombiye kazara elin değse 500 lira fatura kesiyorlar. Milletimiz geçmediği köprü, gitmediği hastane için beş müteahhide para ödüyor. Buradan bir kez daha ilan ediyorum; Türkiye sizin o beş müteahhidinizden büyüktür. Ayağınızı denk alın. Milletin kesesinden beslediğiniz yeter artık." ifadesini kullandı. Bazı bölgelerde hava şartları ve doğal felaketler nedeniyle tarım ürünlerinin zarar gördüğünü ve bunun da fiyatlara yansıyacağını vurgulayan Meral Akşener, şunları söyledi: "Sebze ve meyve fiyatlarına halde yüzde 1, markette yüzde 8 KDV ekleniyor. Pazarı, marketi suçlayacağınıza bu darlıkta markette de KDV'yi yüzde 1'e indirin ki tezgahlar, raflar nefes alsın. Fiyatlar az da olsa iner. Hiç adım atmıyorlar, sonra da diyorlar ki suç pazarcıda, marketlerde. Genel bütçeden tarıma desteği düşüren siz, tarımda planlama yapmayıp bu keşmekeşe sebep olan siz, sonra çıkıp ülkenin esnafını suçlayan yine siz. Fırsatçılık yapanın tepesine binin elbette ama Türkiye’nin bütün esnaflarını da fırsatçılıkla itham etmeyin. Önce çiftçiyi rahatlatın, ardından esnafı. Bunu yapmazsanız mutfaktaki yangın daha da büyüyecek."

Akşener, çiftçiye desteğin anayasal bir zorunluluk olduğunu, tarıma toplam bütçenin yüzde 1'i kadar destek verilmesi gerekirken, 2019'da bu oranın yüzde 0,38'de kaldığını, son 5 yılda çiftçinin hakkı olan 80 milyar liranın ödenmediğini dile getirdi. - "Iğdır'da AK Parti ve MHP tek aday göstersin" Iğdır'da AK Parti ve MHP'nin HDP'ye karşı birleşmemesini eleştiren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Iğdır Belediyesi şu an HDP’de. Ama bakıyorsunuz 'beka beka' diyerek, Balıkesir'de, Denizli'de, Manisa'da, Mersin'de İYİ Parti'ye karşı ittifak kuranlar, Iğdır'da HDP’ye karşı ittifak kurmuyorlar. Peki bu konuda İYİ Parti ne yapıyor? İYİ Parti, Iğdır'dan aday çıkarmıyor. AK Parti ve MHP'yi adayı tekleştirmeye davet ediyor. Aynı şekilde Türk tarihi içinde çok kıymetli bir yeri olan, Anadolu’daki ilk yerleşim alanımız olan Ahlat'ta da aday çıkarmayacağız." - "Dış politikada sorunlar devam ediyor" İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye’de Fırat’ın doğusuna bir kara harekatının, birkaç gün içinde başlayacağı" şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanının açıklamasından sonra da bu kararı desteklediğimizi defalarca söyledik ama o arada ne olduysa oldu ve öyle anlaşılıyor ki harekat planı rafa kaldırıldı. 'Amerika’yla anlayış birliğine vardık' diyerek güvenli bölge modelini ortaya attılar. Buradan uyarıyorum; Körfez Savaşı'nın ardından, 36'ncı paralel diyerek oluşturdukları güvenli bölgede uydu bir devlet kuruldu. Suriye'nin kuzeyinde de aynı yöntemle bir terör devleti kurulmasına Türk Devleti müsaade etmemelidir." dedi.

Cumhurbaşkanının 'Suriye ile alt düzeyde görüşmeye başlandığı' yönündeki açıklamasına da değinen Akşener, "Ne görüşüyorlar bilemiyoruz. Ancak görüşülmesi gereken konu nedir, onu biliyoruz. Çözülmesi gereken sorun nedir, onu biliyoruz. Bir an önce Suriyeliler'i evlerine geri göndermeyi konuşun. 4 milyon sığınmacıyı ne zaman geri alacaklarını konuşun. Buna çözüm bulmadan da gelmeyin. Sakın ola karşımıza, Suriyeliler'e vatandaşlık verelim diye çıkmayın. Vatandaşlık vermeyi aklınızdan bile geçirmeyin." diye konuştu. Ordunun en stratejik kurumlarının yabancı ülkelere peşkeş çekildiğini iddia eden Akşener, "Sakarya’daki tank palet fabrikamızın, Ethem Sancak efendiye, diğer bir deyişle de Katarlılar'a, neden ve niçin verildiğini bilmiyoruz. Soruyoruz, ses çıkmıyor. Gerçekten merak ediyoruz, varsa haklı bir gerekçeniz, biz de bilelim. Bilelim ki endişe etmeyelim. Biz endişeliyiz çünkü milli güvenliğimizle yakından ilgili bu fabrikanın Katarlılar'a satılmasını stratejik bir yanlış olarak görüyoruz." görüşünü dile getirdi.

"Bizim adayımıza vereceğiniz oy, ahirette berat belgeniz olacak" şeklinde açıklamalar yapıldığını anlatan Akşener, "Arifler ve sadıklar işte böyle siyaset ve din simsarlarına 'Edep yahu' demişlerdir. Dini satmaya kalkan, hiç şüphesiz ona en uzak olan ve en çok ihanet edendir. İster kadı postu giysin, ister padişah tahtında otursun, bunlar, böyle nakıs kalmış küçük adamlardır. Allah'ın nurunun İslam'la tamamlandığını, şefaat izninin yaratıcıda olduğunu bilemeyecek kadar güdük adamlardır. Allah hidayet versin." dedi. "AK Parti belediyeleri kaybederse, başörtülüler sokakta gezemez" algısı oluşturulmaya çalışıldığını öne süren Akşener, şunları kaydetti: "Bugünün caka satanları, baş örtüsüne el uzatılan 28 Şubat'larda suspus olmuşken, uçaklara doluşup Almanya'lara kaçışırken, 'Başörtüsüne uzanan eli kırarım, koparırım' diyen bendim. Bazıları postal korkusuyla kenara çekilirken öne atılıp o genç kızlarımıza, kadınlarımıza barikat olan bendim. Bizim olduğumuz yerde kimse ne birinin başörtüsüne ne de başı açık birinin saçının teline dokunabilir. İYİ Parti, inançların da hayat tarzlarının da her türlü hak ve hürriyetin de teminatıdır."