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  4. İYİ Parti'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

İYİ Parti'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan: - "Dış politika alanındaki sicili tartışmalı olan iktidarın taraf olmadan, akılcı ve yapıcı bir tavır almasını, milli çıkarlarımızı gözeten bir çizgide kalmasını bekliyoruz"

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, ABD-İran arasında yaşanan gerilimde, iktidarın taraf olmadan akılcı ve yapıcı bir tavır almasını, milli çıkarları gözeten bir çizgide kalmasını beklediklerini ifade etti.

Erozan, yazılı açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesiyle başlayan ve tırmanma eğilimi gösteren gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirtti.

Mevcut krizin taraflarına ve üçüncü ülkelere "konuya suhuletle yaklaşmaları" çağrısında bulunan Erozan, şunları kaydetti:

"Bölgemizde barış ve istikrarı tehlikeye sokacak adımlardan kaçınılması ve sorunların, boyutları ne olursa olsun askeri yöntemlerle değil, müzakere masasında çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası toplumu, bölgede gerginliğin düşürülmesi için üzerine düşeni yerine getirmeye davet ediyoruz. Dış politika alanındaki sicili tartışmalı olan iktidarın da taraf olmadan, akılcı ve yapıcı bir tavır almasını, milli çıkarlarımızı gözeten bir çizgide kalmasını bekliyoruz."

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