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İYİ Parti'den istifa eden milletvekilinden HDP iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 16:27 | Son Güncelleme

Manisa Milletvekili Tamer Akkal: - "Benim ifade ettiğim konu, terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak Millet İttifakı'na dolaylı yoldan da olsa destek vermesi karşısında İYİ Parti Genel Merkezi'nin sessiz kalarak adeta bu desteği kabullenmesidir" - "Manisa'da HDP'nin yüksek oranda oy aldığı Gölmarmara, Saruhanlı, Turgutlu gibi ilçelerde bu partinin aday çıkarmaması karşılığında kendilerine meclis üyeliği sözü verildiğini kesin olarak öğrenip bildirmeme rağmen, buna kayıtsız kalınmıştır"

MANİSA (AA) - İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak, Millet İttifakı'na destek vermesi karşısında parti genel merkezinin sessiz kalmasına tepki olarak ayrıldığını bildirdi.

Yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'den istifasının ardından bazı çevrelerce birtakım iftiralara maruz kaldığını aktaran Akkal, kamuoyunu bilgilendirmek ve doğruları paylaşmak istediğini belirtti.

Akkal, istifa açıklamasında paylaştığı bazı görüşlerin bilinçli olarak çarpıtıldığını savunarak, "Yaptığım açıklamada hiçbir İYİ Parti mensubunu ve geçmişte kader birliği yaptığım arkadaşlarımı töhmet altında bırakacak bir söylemde bulunmadım. Benim burada ifade ettiğim konu, terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak Millet İttifakına dolaylı yoldan da olsa destek vermesi karşısında İYİ Parti Genel Merkezi'nin sessiz kalarak adeta bu desteği kabullenmesidir." ifadelerine yer verdi.

- Tunç Soyer'in babasıyla ilgili tartışmalar

İYİ Parti mensubu olan pek çok Türk milliyetçisinin, CHP ile ittifak sonucu partinin geldiği konumdan rahatsız olduğuna işaret eden Akkal, şu görüşlerini paylaştı:

"İYİ Parti Genel Merkezi, partideki Türk milliyetçilerinin bu rahatsızlığını dikkate almadığı gibi Başbuğ Alparslan Türkeş'in idamını isteyen, 5 yıla yakın bir süre hapis cezasına çarptıran, ülkücüleri işkencelerden geçiren ve hapislerde çürüten Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına da itiraz etmemiştir. 'Babanın suçu evlada yüklenemez' diyerek, kulağının üzerine yatanlar, Tunç Soyer'in babasının mirasına sahip çıktığı gerçeğini ve HDP mitinglerinde yaptığı konuşmaları görmezden gelerek Türk milliyetçileri nezdinde kendilerini küçük düşürmektedirler."

Manisa'da İYİ Parti'nin tek milletvekili olması dolayısıyla yerel seçimlerle ilgili hemşehrilerinin istek ve taleplerini genel merkeze yazılı ve sözlü olarak defalarca ilettiğini ancak dikkate alınmadığını vurgulayan Akkal, "Özellikle Manisa’da HDP'nin yüksek oranda oy aldığı Gölmarmara, Saruhanlı, Turgutlu gibi ilçelerde bu partinin aday çıkarmaması karşılığında kendilerine meclis üyeliği sözü verildiğini kesin olarak öğrenip bildirmeme rağmen, buna kayıtsız kalınmıştır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına da tepki gösteren Akkal, bugüne kadar adının hiçbir yolsuzluğa ya da şaibeli bir işe karışmadığını, siyaset ve ticareti birbirine karıştırmadığını kaydetti.

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manisa milletvekili seçim2019 Tamer Akkal

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