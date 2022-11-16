İYİ Partili Ali Kıdık'a Halkalı'da silahlı saldırı! Saldırganlar kaçtı

İstanbul Halkalı'da silahlı saldırı. Saldırganlar İYİ Parti İBB Meclisi Grup Sekreteri Ali Kıdık'ın aracına silahla saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

"BANA TEHDİTLER GELİYOR"

İYİ Partili Kıdık'a silahlı saldırı haberini İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan duyurdu. Özkan paylaşımında, "İYİ Parti İBB Meclisi Grup Sekreteri Sn. @alikdk Halkalı'da silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken Aracın ön kapısına isabet eden kurşun Ali Beye isabet etmedi." dedi. Özkan paylaşımına ayrıca, "Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyor." notunu düştü.



