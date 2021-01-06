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İYİ Partili Çıray'a sosyal medyada 'Boğaziçi' tepkisi

06.01.2021 18:47 | Son Güncelleme:
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İYİ Partili Çıray'a sosyal medyada 'Boğaziçi' tepkisi

Metallica'nın ‘Master of Puppets’ şarkısıyla dans ederek yeni atan Rektör Melih Bulu'yu istifaya çağıran öğrenciler, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a da tepki gösterdi. Çıray'ın, dans ve LGBTİ bayrakları ile ilgili "Gezi'yi kirleten provokasyonlara benziyor" yorumu öğrencilerin tepkisine neden oldu.

Boğaziçi öğrencileri, Metallica dinlediğini söyleyen kayyum rektör Melih Bulu’yu, ünlü grubun ‘Master of Puppets’ şarkısıyla istifaya çağırdı.

Canlı yayında protesto edilen Boğaziçi Rektörü Bulu öğrencilere el sallayarak karşılık verdiCanlı yayında protesto edilen Boğaziçi Rektörü Bulu öğrencilere el sallayarak karşılık verdi

Videoyu alıntılayan İYİ Parti’li Çıray, “Gezi’yi kirleten provokasyonlara benziyor” dedi. Bu sözlerinin ardından kullanıcılar Aytun Çıray'a tepki gösterdi. Tepkilerin ardından bir mesaj daha yayınlayan İYİ Parti'li Çıray, alandaki öğrencilerin ellerindeki LGBTİ bayraklarından rahatsız olduğunu belirten ifadeler kullandı. Aytun Çıray, “Hangi sebeple olursa olsun gösteri hakkı demokratiktir. Ama oradaki bayraklar neyi temsil ediyor? Gezi’de de bir süre sonra hangi bayraklarla provokasyon yapıldığını unutmayın" dedi.

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