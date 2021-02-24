İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın erken seçim için tarih verdi: 20 Haziran 2021

Çorum'daki bir otelde partilerle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın burada yaptığı konuşmada, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak 20 Haziran 2021'de genel seçim olacağını varsaydıklarını, bu seçime tek başına girecekmiş gibi hazırlanmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Akalın şöyle konuştu:

"İYİ Parti, zahirde 3 yıllık bir siyasal harekettir ama düşünce kaynakları, politik kültürü, politik derinliği 150 yıllık Türk siyasi aklını kapsayan bir harekettir. Türk siyasi tarihinin gördüğü en yerli, en milli, en demokratik merkez siyasal harekettir İYİ Parti. Bize kadar Türkiye'de merkez ancak darbe eliyle boşaltılır, yeniden kurulmuş partiler üstünden bir merkez parti oluşturuldu.Türk siyasi tarihinin gördüğü en nitelikli siyasi mücadele sonucunda kurulabilmiş bir siyasi harekettir."

AKŞENER DE HAZİRANI İŞARET ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Haziran'da erken seçim beklediğini ifade etmiş "Haziran gibi 2021’de ben seçim bekliyorum. Ama kendi evimizde bile bu konuda ‘Hayır, olmaz’ diyenler var. Benim öngörüm bu." demişti.



