İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi, yaşadığı üzüntüyü anlattı

Bingöl merkeze bağlı Gözer köyünde yaşayan 10 çocuk annesi Telli Gümren, 1997 yılında yaylada hayvan otlattığı sırada terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 14 yaşında kaybettiği evladı İsa'nın mezarını ziyaret etti, dua okudu.

Gümren, Zazaca yaptığı açıklamada, şehit oğlunun acısını hala yaşarken, oğlu Tahir Gümren'in de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kaldığını televizyonda yayınlanan haberlerden öğrendiğini, uzun süre gözyaşı döktüğünü söyledi.

"Oğlum şehit olduğunda bırakmadılar göreyim. Parçalarını çuvala koydular, götürdüler. Oğlum bu şekilde ölmüş ve yine de buna yalan diyorlar. Kimsenin umurunda değil. Kaç yıldır oğlumun acısıyla yaşıyoruz. Evlat unutulur mu? Allah'ın emri baş göz üstüne fakat böyle bir olay kolay değil. Oğlum İsa sürekli hayvanların yanına gidiyordu, hayvanları köyün arkasında bulunan yaylaya götürüyordu. Yaylaya gitti, orada bomba patladı, bedeni parça oldu, bana cenazesini getirdiler." ifadelerini kullanan Gümren, dün oğlu Tahir Gümren'e küfredildiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü belirtti.

Gümren, "Tahir dün oraya gitti. Tahir kardeşinden dolayı üzgündü, bir şeyler söylemiş, kalkmışlar Tahir'e hakaret etmişler. Sebep? Hem oğlum ölmüş hem de diğer oğluma hakaret ediyorlar. Oğlum devletine karşı gelmedi. Bizim yüreğimiz yanıyor. Buna rağmen yine oğluma dün hakaret etmişler. Oğlumun içi yanıyor. Yüreğin yanmadan bir şey söyler misin?" diye konuştu.

"O KADAR ÇOK ÜZÜLDÜM Kİ SABAHA KADAR UYUYAMADIM"

"Kaç yıl oldu, hala içimiz yanıyor. Dün Tahir'e yapılanlardan o kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım. Sadece ben değil çocuklarımın hepsi çok üzüldü." diyen Gümren, şehit annesi olmadığını iddia edenlere tepkilerini dile getirdi.

Gümren, "Oğulları şehit yakını değil diyorlar. Hangisi yalan, bu mezar mı ölen oğlum mu yalan? Elimdeki dosyalar yalan mı?" ifadelerini kullandı.

Oğluna küfredilmesine ayrıca çok üzüldüğünü anlatan Gümren, "O kadar hakaret yaptılar, bir de küfrettiler. Oğlum sahipsiz değildir." şeklinde konuştu.

Gözer köyü muhtarı Zümrü Kınaş da İsa Gümren'in 1997 yılında henüz 14 yaşındayken terör saldırısı sonucu şehit olduğunu belirterek, ailesinin bu saldırının ardından çok acı yaşadığını ifade etti.

"ŞEHİT AİLELERİNİN TEPKİSİNİ SABIRLA DİNLEMELERİ LAZIM"

Kınaş, Tahir Gümren'in kardeşinin 14 yaşında şehit edildiğini ve bu acının kolay bir şey olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İçi yanıyor, bu yüzden bir tepki göstermiş, o tepkiden dolayı da hakaret görüyor. Bu şehit ailesidir, resmi kayıtlarda da vardır. Bu saklanacak bir şey değildir. Siyasilerimizin biraz daha dikkatli olması lazım. Şehit ailelerinin tepkisini sabırla dinlemeleri lazım, böyle hakaret ederek değil. Siyaset yapıyorlarsa biraz dikkatli olmaları lazım. Bu son olaydan dolayı ailenin gerçekten zor bir gece geçirdiklerini biliyorum. Ailenin şu ana kadar kimseye bir hakareti ya da bir zararı olmamış, buna herkes şahit."

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINDAN TEPKİ

15 Temmuz Derneği üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler, bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ı protesto etti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yapan dernek üyeleri, “Türkkan’ın bu saatten sonra edeceği özrü de, milletin vekilliği makamını işgalini de kabul etmiyoruz. Ve diyoruz ki; ha dağdaki Karayılan, ha meclisteki Lütfü Türkkan” dedi.

15 Temmuz Derneği üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit İsa Gümren’in yakınına küfür etmesi nedeniyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde protesto etti. Parti binası önünde protesto gösterisinde bulunan kalabalık adına 15 Temmuz Gazisi ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Çil, ortak basın açıklamasını okudu.

"GENEL BAŞKANINDAN BİLE ÖZÜR DİLERKEN ŞEHİDİMİZİN AİLESİNE ÖZRÜ BİLE ÇOK GÖRMÜŞTÜR"

Türkkan’ın “Vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık” diyen bir şehit abisinin feryadına küfürle karşılık verdiğini aktaran Çil şu ifadeleri kullandı:

“Suçluyoruz. ‘Testinin içinde ne varsa, o sızar’ demişler. İçi böyle kötülükle dolu birisinin değil vekilliğinden, insanlığından şüphe duyuyoruz. Üstelik Türkkan, dün gece önce küfretmediği yalanını söyleyip, sonra da tepkiler üzerine küfrettiği için özür dilemeye çalışmıştır. Hem yalancı hem de küfürbaz bu şahıs, konuşmasında genel başkanından bile özür dilerken şehidimizin ailesine bir özrü bile çok görmüştür. Şehit yakınları ve gaziler olarak buradan ilan ediyoruz: Türkkan’ın bu saatten sonra edeceği özrü de, milletin vekilliği makamını işgalini de kabul etmiyoruz. Kendisini milli değerlere bağlı bir siyasi parti olarak tanımlayan İyi Parti’yi, bu şahsı disipline sevk ederek ihraç etmeye davet ediyoruz. ‘Burası Kürdistan’ diyenlerin karşısında sus pus olup, şehidin ailesine küfrü layık görenleri milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

15 Temmuz Derneği hain darbe girişimin yaşandığı gece bu ülkenin bekası için 251 vatandaşımızın şehit olmasının ardından kuruldu. Sınır ötesi operasyonlarda ve terörle mücadelede şehitler vermeye devam ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın aileleri bu ülkeye emanettir ve hiç kimse bırakın küfretmeyi onların kılına zarar vermeyi, kötü bir söz söylemeyi aklının ucundan bile geçirmemelidir. Geçirenler karşısında bizi bulacaktır. Türk Milliyetçisi olduğunu iddia eden bir şahsın PKK elebaşlarından Murat Karayılan gibi davranması ve öfkesini kusması siyasette gelinen akıl karışıklığını göstermektedir. Oysa bizim kafamız gayet net. Bu ülke için, ezan için, bayrak için, canını veren her bir şehidimiz gönüllerimizde, hafızamızda ve kahramanların yazdığı destanlarımızda yaşamaya devam ediyor. 15 Temmuz Derneği olarak milletimize emanet edilen hiç bir şehidimizin ailesinin canının yakılmasını kabul etmedik, etmiyoruz. Ve diyoruz ki; ha dağdaki Karayılan, ha meclisteki Lütfü Türkkan”

Protesto gösterisinde yer alan 15 Temmuz şehitlerinden İlhan Varank’ın ablası Ayşe Arslan Türk ise, “Halkımız çok üzüldü, ben buna inanıyorum ama biz şehit aileleri olarak çok daha fazla üzüldük. Çünkü ben orada şehit abisinin yaşadığı duyguları çok iyi anlayabiliyorum. Karşı taraftan şöyle bir söylem geldi işte ‘O da o gün çok fazla bağırmıştı, sesi çok yüksek çıkmıştı, protesto etmişti’ ama Tahir bey yıllarıdır yüreğinde acıyla beraber hasret ve özlem biriktirmiş. Kardeşini şehit eden terör örgütüne karşı bir öfkesi var. O gün o adamcağız yıllardır içinde biriktirdiği sessiz çığlığı dışa vurdu. Bu çok daha yumuşak karşılanabilirdi. Çok daha farklı bir şekilde davranılabilirdi ona. Lütfü Bey’in şöyle bir söylemi var, işte ben ağzım hiç böyle şeylere alışık değil, küfür etmem, Allah’a havale ederim gibi. Ağzı alışık olmayan bir insanın bırakın o anda öyle bir şey söylemesini kurgulayarak bile birçok insanın ağzından çıkaramayacağı bir söylem” dedi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI: EDEPSİZLİĞİ LANETLİYORUZ

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek "Yapılan bu saldırıları ve edepsizliği lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

İnce, Twitter hesabından, Türkkan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'deki esnaf ziyareti sırasında tepkisini dile getiren şehit ağabeyine küfretmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Muhterem İnce, paylaşımında şunları kaydetti:

"1997'de, Bingöl Gözer köyü yaylasında şehit olan İsa Gümren'in abisi Tahir Gümren önce ağır hakarete uğradı, şimdi de şehit yakını değil diye tezvirat yapılıyor. Bir şehit yakınına yapılan bu saldırıları ve edepsizliği lanetliyoruz." (AA-İHA)



