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  4. Iza buğdayı besin değerleri dünyanın gündeminde! İşte faydaları

Iza buğdayı besin değerleri dünyanın gündeminde! İşte faydaları

08.04.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iza buğdayının yapılan araştırmalar sonucunda diğer buğday türlerinden daha besleyici olduğu ortaya çıktı. İçinde yüksek oranda B1, B2, B5 ve E vitamini içerdiği belirlenen ıza buğdayıyla ilgili çalışmalar uluslararası dergide yayınlanarak dünyaya duyuruldu.

Iza buğdayı besin değerleri dünyanın gündeminde! İşte faydaları

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Pehlivan Karakaş, doktora öğrencisi Çisem Nildem Keskin ve yüksek lisans öğrencisi Ferdi Ağıl ile ızanın hem dane hem de çim kısımlarında B ve E vitaminleri içeriklerinin belirlenmesi ve antioksidan aktivitelerinin değerlendirilmesi üzerine çalışma yaptı.

BESİN DEĞERLERİ DAHA ZENGİN

BAİBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından finanse edilen proje kapsamında yürütülen çalışmada, ıza çimlerinin B1, B2, B5 ve E vitamini açısından çatal siyez, ekmeklik ve makarnalık buğdaylara göre çok daha zengin bir içeriğe sahip olduğu ispatlandı.

Bu çalışmalar uluslararası dergide yayımlanarak tüm dünyaya duyuruldu.

Doç. Dr. Karakaş, AA muhabirine, elde ettikleri veriler sonucunda ıza buğday çiminin modern buğday türlerinden daha zengin biyoaktif içeriğe sahip olduğunun ortaya çıkarıldığını anlattı.

IZA BUĞDAYI FAYDALARI ARASINDA BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMESİ DE VAR

Izadaki B ve E vitaminlerinin, karbonhidrat gibi temel enerji kaynağı olan besinlerin vücutta enerjiye çevrilmesini sağladığını aktaran Karakaş, bunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kalp-damar sağlığının korunmasının yanı sıra beyin fonksiyonları ve beyinde enerji üretimi için gerekli olduğunu, ayrıca yaşlanmaya karşı koruyucu etki yaptığını dile getirdi.

İHA

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