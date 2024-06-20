İzlediği filmi kendisi de yaşadı... Uygulamada tanıştığı 1 haftalık sanal aşkına 1 milyon TL kaptırdı! Paraları da sevgilisinin sevgilisine göndermiş

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran, gayrimenkul ofisinde çalışan 40 yaşındaki Nurşen Hanım kullandığı arkadaşlık uygulamasında hayatının aşkını ararken adeta hayatının dersini aldı. İddiaya göre Nurşen'in sevgilisi, evlilik olduğunu söylediği niyetini vakit kaybetmeden belli etmiş; daha tanıştıklarının ikinci gününde para istemişti. Nurşen parayı sanal aşkının değil bir başkasının hesabına gönderiyordu ancak söylediğine göre sevgilisinin kardeşi diye bildiği o kişinin aslında sevgilisi olduğunu sonradan öğrenmişti. Hayal kırıklığına uğradığı gibi elde avuçtakini de kaptıran Nurşen arkadaşlık uygulamasından tanıştığı bir haftalık sevgilisinden paralarını geri istedi.

"PARALARI KARDEŞİNİN HESABINA GÖNDERMİŞTİM, KARDEŞİ DEĞİL SEVGİLİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Nurşen Hanım "Niyetinin ciddi olduğunu söyledi, aşk evlilik istediğini söyledi. Bir haftada 1 milyon civarında dolandırdı beni. Yaklaşık 1 milyon TL dolandırıldım. Benim amacım yeni arkadaşlıklar edinmekti. 25 Şubat'ta tanıştık. Kendisi niyetinin ciddi olduğunu söyledi. Aşk, evlilik istediğini söyledi. Aynı gün buluştuk, çayımızı kahvemizi içtik, ertesi gün dükkanına çağırdı. Ben de yeri yurdu belli güvenilir bir insan olduğunu düşündüm. Daha tanıştığımız ikinci günü benden 6 bin TL para aldı, sonra kartımın fotoğrafını çektirerek 200 bin TL ve 275 bin TL olarak çekimler yapıyor. Ben daha sonrasında fark ettiğim zaman

alacaklarının çok tehlikeli olduğunu söyledi bana zarar verebilirler dedi. Ben de bu yüzden kabul ettim. Paralarımı istemeye başlayınca kardeşim Emel'in üzerine bir araç var dedi. Bu aracı sana vereyim ama borçlarını ödemem lazım diyerek tekrar 49 bin TL daha para aldı benden. Ben bütün paraları Emel'in hesabına göndermiştim. Bana Emel'i kardeşim diye tanıtmıştı. Araştırmaya başladım; Emel'in kardeşi değil sevgilisi olduğunu öğrendim. Bunun üzerine dolandırıldığımı anladım. Hem Emel hanımla hem de kendisiyle görüştüm. Emel bana birlikte yaşadıklarını sevgili olduklarını söyledi ve Mustafa'yla beni ortak zannediyormuş. Mustafa beni bir hafta içerisinde dolandırdı. Niyetim ciddi derken tek amacı beni dolandırmakmış. Bir haftada 1 milyon civarında dolandırdı beni. Mustafa senin tek derdin para. Kadınlara para için yaklaşıyorsun. Ben burada geçmişte zarar verdiğim bütün kadınların sesi olmak için ve bundan sonra başka kadınlara zarar verememen için bulunuyorum. Söylediğin iki güzel sözle kadınları kandırmaya çalışıyorsun ama bundan sonra başaramayacaksın herkes senin nasıl bir insan olduğunu bilecek. Müge Hanım ben bu durumla tek başıma başa çıkamayacağım için sizin desteğinizi bekliyorum. Benim gibi diğer kadınların mağduriyetini gidermek için bize destek olursanız sevinirim." dedi.

Nurşen Hanım uygulamayı indirme gerekçesini "Dedim ya sosyal çevremin dışında birisiyle otururum konuşurum muhabbet ederim arkadaş olurum onu hiç olmazsa sosyal çevreme bulaştırmadan hayatıma devam ederim. Açıkçası bütün niyetim buydu." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE FİLMİNİ İZLEMİŞTİM"

Müge Anlı "Bu uygulamayı kim tavsiye etti size" diye sorunca Nurşen "Geçen sene filmini izlemiştim. Filmi vardı ve onu incelerken görmüştüm. Kadınlar dolandırılıyordu, adam sonunda yırtıyordu, hiçbirine ceza ödemiyordu" diye anlattı. Bunun üzerine Anlı, "Siz de bu filmi izlediniz, ben de uygulamaya gireyim mi dediniz" dedi. Nurşen Hanım ise "Tam olarak öyle olmadı ama bana benzer bir şey oldu" yanıtını verdi. Anlı ise "Niye insanlar o zaman verilen mesajları anlamıyorlar farklı bir şey algılıyorlar. Ben de bunu anlayamıyorum" dedi.

Nurşen Hanım, tanışmalarının 4. gününde bir iş için şehir dışına gittiklerini, o süre zarfında sevgilisine 200 bin TL kaptırdığını, yolda tartışma yaşandığını ve sevgilisinin kendisine bağırıp "Seni öldürüp yolun kenarına gömerim" ifadelerini kullandığını da anlattı.

"ÖDEMEK İSTEDİĞİMİZDE KENDİSİNE ULAŞAMADIM"

Sonrasında yayına telefonla Mustafa Bey bağlandı. Mustafa "Ben otomobil yedek parça işi yapıyorum. Kendisi tanışma sürecinde bana ortak olmak istediğini söyledi. Parayı buna istinaden kendisi verdi. Biz ödemek istediğimizde periyodik olarak hiçbir şekilde kendisine ulaşamadım ve engelledi." dedi.

Müge Anlı ise "Siz para geri ödemek istiyorsunuz ama hanımefendiye ulaşamıyorsunuz. İyi çok güzel buluştunuz o zaman, ne güzel buldunuz, sizin de gözünüz aydın o zaman." dedi. Mustafa ise "Bir türlü iletişim kuramadık, zannediyorum ki bir yanlış anlaşılma oldu. Ondan dolayı böyle bir süreç işledi. Ortalama 870 bin TL. Bu ödeme kesinlikle kendisine yapılacak. Kendisinden kısa bir süre istiyoruz sadece." diye konuştu.

Nurşen Hanım ise "1 milyon 200 bin lirayı buldu verdiği zarar bana toplamda. Elden verdiğim 3 bin euro yazışmalarda mevcut. Para almak için bana araba vermek istediğinizi, o aracı götürüp sattığınızı da hatırlatırım. Onun peşine düşmeseydim, sattığınızı öğrenmeseydim dolandırıcı olduğunuzu öğrenmeyecektim bunu da hatırlatırım. Başka dolandırıcılıktan açılmış kapatılmış soruşturmalarınız var bunu da hatırlatırım. Bunu ortaklık şeyine yatıramazsın. Paraları aldıktan sonra bana ortaklık teklif ettin, ben düşüneceğimi söyledim ve uygun olmadığını gördüm." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı "Ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz?" diye sorunca Mustafa "60 gün içerisinde ödeyeceğim" dedi. Müge Anlı ise senet imzalatmak için Mustafa Bey'i davet etti.





