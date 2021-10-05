İzleyenler şoke oldu! Büyük timsah küçük olanı yedi

ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Low Country bölgesindeki bir gölettle dev timsahın küçük timsahı yediği anlar şaşkına çevirdi.

ABD'de Taylor Soper adlı bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ve cuma gününden bu yana 4 milyondan fazla kez izlenen görüntülerde göletin kıyısında mücadele eden timsahlardan büyük olanı, diğerini zorlanmadan saniyeler içinde mideye indirdi.

Video büyük ilgi görse de USA Today sitesine konuşan aile böyle bir duruma ilk kez şahit olmadıklarını söyledi.

Milyonlarca kişinin izlediği görüntülere bir kullanıcı, ''Asla bu bölgeye yakın bir yere gitmem. Arka bahçemde buna şahit olursam, ev ertesi gün satışa çıkar'' diyerek ne kadar korku verici bir durum olduğunu paylaştı.

