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İzleyenlerden büyük ilgi gördü! Tesla'dan etkileyici video

03.04.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla, Almanya'daki "Giga Berlin" otomobil fabrikasının içini ve dışını gösteren bir video yayınladı. Fabrikada drone gezdirerek çekilen görüntüler, izleyenlerin ilgisini topladı.

İzleyenlerden büyük ilgi gördü! Tesla'dan etkileyici video

Giga Berlin, Tesla'nın CEO'su Elon Musk tarafından geçtiğimiz ay açılmıştı. Berlin yakınlarındaki fabrika, şirketin Avrupa'daki ilk merkezi olarak ifade edilmişti. Şimdi fabrika, Tesla'nın paylaştığı etkileyici bir videoda yer aldı. Bu video, drone vasıtasıyla izleyicilerin yerinden kalkmadan fabrikayı uzaktan gezmesini sağladı.

TESLA GIGA BERLİN'İ BÖYLE TURLADI

Tesla'nın Almanya fabrikasını konu edinen video, fabrikanın dışında yer alan ve yüzlerce elektrikli otomobilin park halinde olduğu bir alanda başlıyor. Daha sonra araba parçalarını hazır hale getiren dev makineler görünüyor.

Tesla-2

Videonun ilerleyen anlarında ise montaj hattında ve fabrikanın diğer alanlarında çalışan devasa robotlar dikkatimizi bir hayli çekiyor. Videodaki drone Giga Berlin'deki boyahaneyi de göstermeyi unutmuyor. Videonun sonunda ise drone Giga Berlin'den çıkıyor ve fabrikayı havadan gösteriyor.

Söz konusu video, izleyicilerin ilgisini çekerek 50 bin beğeni sayısına ulaşmayı başardı.

YILDA 500 BİN ARAÇ

Daha önce 5 milyar dolarlık Tesla Almanya fabrikasının, ülkede yakın tarihin bu alanda yapılmış en büyük yatırımı olduğu aktarılmıştı. Ayrıca tam kapasite çalışırsa fabrikanın yılda 500 bin araç üretebileceği de ifade edilmişti.

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