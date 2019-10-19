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İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 10:16 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçelerinden yasa dışı yollardan başka ülkelere gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 173 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Perşembe günü saat 02.35'te gelen ihbarla, Çeşme ilçesi Süngükaya Adası açıklarında bir grup göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yaptığı bilgisine ulaştı. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta, 58'i Afganistan ve 6'sı Suriye uyruklu olmak üzere 64 kaçak göçmen yakalandı.

Çeşme'nin Karaada açıklarında ise devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı, lastik botta göçmenlerin olduğunu belirledi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, 21' Afganistan, 17'si Suriye ve 3'ü İran uyruklu olmak üzere 41 göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 09.12'de ise Seferihisar'ın Sığacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından durdurulan botta Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen daha yakalandı.

Dikili'in Madra Çayı açıklarında fiber tekne içerisinde de yurt dışına çıkmaya çalışan 23'ü Suriye, 1'i Filistin, 1'i Cezayir ve 1'i Kuveyt uyruklu olmak üzere 26 göçmen yakalandı.

Üç ilçede yakalanan 173 göçmenden 71'inin çocuk, 41'inin kadın olduğu açıklandı. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(DHA)

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