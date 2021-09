İzmir Aliağa'daki asbest iddialarına yanıt: Mevzuata aykırı işlem yok

Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği'nin İzmir’in Aliağa'da yaptığı incelemede gemi söküm tesisi yakınlarından alınan toz numunelerinde serpantin grubu krizotil türü asbest liflerine rastlandığı yönünde yayınladığı raporu ve iddiaları hakkında açıklama yapan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal, "Gündemdeki asbest konusunu hayretler içerisinde izledik. Kapımız açık, bu konuda sorusu olan varsa 22 firmayı tek tek gezip görebilirler. Bilgi alabilirler. Gemide söküme başlamadan önce, asbest, gemiden uzman ekipler ve şirketimizin, derneğimizin bünyesinde çalışan çevre mühendisleri ve asbest konusunda uzman kişiler tarafından sökülüp bertaraf tesislerine gönderiliyor. Bu konuyu gündeme getiren kişiler şantiyelerimize gelse biz onlara durumu anlatırız. Biz, asbest konusunu aştık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğümüzün kriterleri neticesinde asbestin bertarafı çevreye duyarlı bir şekilde yapılıyor" dedi.

"10 YILDA ÇOK AZ SAYIDA ASBESTLİ GEMİ GELDİ"

Gemilerde 10 yıldır asbest kullanılmadığının altını çizen Kamil Önal, Aliağa'ya son 10 yıl içinde çok az sayıda asbestli gemi geldiğini kaydetti.

Önal, "Şu an 22 firmanın 11’i Avrupa Birliği kriterlerinde gemi söküyor. 8 firma da girme aşamasında, her gün denetliyor ve bilgi veriliyor. Önceliğimiz sadece asbest değil sıvı atıklarımız, katı atıklarımız da var hepsini yönetmelik kapsamında yürütüyoruz. Biz herhangi bir gemimizde asbest olduğunda önlemini fazlasıyla alıyoruz. Son 10 yılda gemilerde asbest kullanılmıyor. Şu an gemi söküm tesislerine 10 yılda çok az sayıda asbestli gemi geldi. Bu gemilerin de nasıl söküldüğünü içeren belgeler mevcut. Ayrıntılı olarak bizde var görmek isteyene kapımız açık. Numuneleri nereden aldılar bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Asbest sadece gemi sökümle ilgili değil inşaat firmaları tarafından kullanılıyor, çatı kaplamalarında, PVC borularda kullanılıyor. Nereden alındığını bilmiyorum" diye konuştu.

"ÇEVRESEL BİR ETKİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Asbestli gemi geldiğinde mevzuata uygun bir şekilde çevreye zarar vermeyecek şekilde temizlendikten sonra oluşturulan karantina bölgesinde söküldüğüne dikkati çeken Asbest Söküm Uzmanı Birol İnam ise "Gemi sökümle ilgisi olmayan iddialar var. 55 farklı yerden numune alındığı ve bir tanesinde life rastlandığı söyleniyor. Gemi söküm bölgesine uzun zamandır asbestli gemi gelmiyor. Eğer asbestli bir gemi gelirse de asbest mevzuatı var ve bu mevzuata göre ‘Asbestli materyal, asbest söküm çalışanları tarafından, asbest söküm uzmanı nezaretinde yapılır’ deniyor. Asbestli gemi bu kurallar çerçevesinde sökülüyor. Çevresel bir etkisi söz konusu değil. Kişisel koruyucu ekipmanları, karantina bölgesi ve hijyen tesisleri var. Bütün sistem kuruluyor ve söküm buna göre gerçekleştiriliyor. Kara düzen bir söküm söz konusu değil. Asbestli ekipmanlar sadece gemi söküme gelmiyor. Alındığı söylenen söz konusu numuneler de gemi söküm bölgesinden alınmış numuneler değil. 2010 yılından itibaren asbestli gemiler yasaklandı buraya gelen gemilerin çoğu eski bile olsa tadilattan geçmiş gemiler olduğu için asbestten temizlenmiş olarak geliyor" diye konuştu.

İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Başvurulara istinaden Müdürlüğümüzce tesislerde ve baştankara yapılan gemilerde denetlemeler yapılmakta ve notifikasyon onayları denetleme sonucunda değerlendirilmektedir. Asbest bulunan gemilerde asbestli bölgede söküm işlemleri, konusunda uzman firma ve kişiler tarafından yapılmakta ve sökülen asbest atıklarının tamamen kapalı alanda geçici depolanarak bertarafa gönderilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca ülkemize söküm amacıyla getirilen veya getirilecek gemilerde fazla miktarda asbest bulunması durumunda gemilere notifikasyon onayı verilmemekte ve mahrece iade işlemleri gerçekleşmektedir."

DHA