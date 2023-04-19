İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: İzmir'de bayram namazı saat kaçta, ne zaman? Diyanet İşleri bayram namazı vakitleri

İzmir bayram namazı saati merak edildi. Bayram namazı, Ramazan Bayramı 1. gün sabahı kılınıyor. Milyonlarca Müslüman bayram namazını eda ettikten sonra ailesi ve çevresiyle bayramlaşıyor. Bayram namazı kılacak olanlar İzmir bayram namazı saatini araştırmaya başladı. İşte İzmir bayram namazı saati...
21 Nisan 2023 Cuma günü Ramazan Bayramının 1.Günüdür. Diyanet'in paylaşımına göre İzmir'de bayram namazı saat 06:59 'da kılınacaktır.
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Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır.