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İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: İzmir'de bayram namazı saat kaçta, ne zaman? Diyanet İşleri bayram namazı vakitleri

19.04.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir bayram namazı saati kullanıcılar tarafından araştırılıyor. On bir ayın sultanı ramazan ayının sonuna gelinirken bayram hazırlıkları da başladı. Bayram namazı saatleri de belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü 21 Nisan'a denk geliyor. Peki, İzmir'de bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: İzmir'de bayram namazı saat kaçta, ne zaman? Diyanet İşleri bayram namazı vakitleri

İzmir bayram namazı saati merak edildi. Bayram namazı, Ramazan Bayramı 1. gün sabahı kılınıyor. Milyonlarca Müslüman bayram namazını eda ettikten sonra ailesi ve çevresiyle bayramlaşıyor. Bayram namazı kılacak olanlar İzmir bayram namazı saatini araştırmaya başladı. İşte İzmir bayram namazı saati...

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

21 Nisan 2023 Cuma günü Ramazan Bayramının 1.Günüdür. Diyanet'in paylaşımına göre İzmir'de bayram namazı saat 06:59 'da kılınacaktır.

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BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır.

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