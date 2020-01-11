İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer canlı yayında soruları yanıtladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Habertürk’te yayımlanan programın konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Soyer’e büyükşehir belediye başkanları toplantısında alınan karar doğrultusunda kurulan ‘başkanlar WhatsApp grubu' soruldu.

Grubun sorunlara bir çözüm üretmediğini ifade eden Soyer, şu ifadeleri kullandı:

O gün gerçekten büyük umut ve heyecanla gittik. Belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez sayın Cumhurbaşkanımız büyükşehir belediye başkanlarını davet etmişti.

Bütün bakanlar karşımızdaydı. Tek tek belediye başkanları hangi bakandan ne talebi varsa konuşma fırsatı bulduk.

Heyecan verici bir buluşma oldu. İzmir’in çok sorunu var. Bunlardan bir tanesi elektrik fabrikasıydı. Bu bir endüstriyel miras, kültür mirası. Çok metruk, dökülüyor.

Özelleştirme İdaresi bu binayı ihaleye çıkardı. Göreve geldiğimden bir hafta sonraydı ihale tarihi. İhaleye katıldık 35 milyon lira bedelle ihale bize kaldı.

“KURULDUĞUYLA KALDI”

Bina koruma altında ancak aslına uygun restore edebilirsiniz. O gün sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Hazine Bakanımıza ‘ne yaptınız, durum nedir’ dedi.