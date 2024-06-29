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  4. İzmir dahil 3 ilde korkutan yangın! Bir mahalle boşaltıldı: MSB ve Belediye Başkanı Çiçek'ten açıklama!

İzmir dahil 3 ilde korkutan yangın! Bir mahalle boşaltıldı: MSB ve Belediye Başkanı Çiçek'ten açıklama!

29.06.2024 13:49
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29.06.2024 13:49
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İzmir'in Menderes ilçesinde öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. Ekipler bölgedeki müdahalelerini sürdürüyor. Yangın hızla yayılmaya devam ederken bir mahallenin boşaltıldığı öğrenildi. İzmir'in haricinde Kahramanmaraş ve Karaman'da çıkan yangınlar da devam ediyor. İzmir'deki yangınla ilgili MSB ve Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten de yangınla ilgili açıklama geldi. Menderes'in ardından Çeşme'de de yangın çıktı.

Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

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MÜDAHALELER HAVADAN VE KARADAN DEVAM EDİYOR

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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Çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle sürüyor.

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BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Menderes ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin yaklaştığı kırsal Çamönü Mahallesi'nde, bazı evlerde yaşayan vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

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Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da söndürme çalışmalarına destek için bölgeye 100 personelle 30 araç sevk etti.

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ÇEŞME'DE DE YANGIN ÇIKTI

Menderes ilçesinde çıkan, 5 uçak ve 13 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracının yer aldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, bir yangın haberi de Çeşme’den geldi. Çeşme Germiyan Mahallesi’ndeki kırsal alanda çıkan yangına; 2 uçak ve 1 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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OTOBAN TRAFİĞE KAPANDI

Öte yandan, Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

BELEDİYE BAŞKANI ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yangınla ilgili açıklamada bulundu. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

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"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

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KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Maksutlu Mahallesi’ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk etti. Ekipler, 7 arazöz, 5 ilk müdahale ve 2 su ikmal aracıyla alevlere müdahale ediyor.

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KARAMAN'DA ORMAN YANGINI

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

BURSA VE BALIKESİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Baraklı Mahallesi Çataklı mevkiinde Uludağ'ın güney yamaçlarını oluşturan ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin gayretli çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı. İlçeye bağlı kırsal Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

MSB'DEN İZMİR'DEKİ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına rezerv güç kapsamında 5 askeri helikopter gönderildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi" denildi.

(AA-DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Menderes
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