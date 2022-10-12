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  4. İzmir'de 13 saatlik su kesintisi! İZSU'dan açıklama geldi

İzmir'de 13 saatlik su kesintisi! İZSU'dan açıklama geldi

12.10.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Karşıyaka'da 13 saat süreyle su kesintisi olacak. İZSU'dan yapılan açıklamada, su kesintisinin, Karşıyaka ilçesi Şemikler, Donanmacı, Demir Köprü, Dedebaşı, Alaybey, Goncalar, Tersane, Aksoy, Nergiz, Bahçelievler, Bostanlı, Bahriye Üçok, Yalı, Fikri Altay, Cumhuriyet, İnönü, Tuna, Bahariye, Mavişehir, Örnekköy, İmbatlı ve Atakent mahallelerinde uygulanacağı bildirildi.

İzmir'de 13 saatlik su kesintisi! İZSU'dan açıklama geldi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Gediz Elektrik AŞ'nin kazı çalışması sırasında boru hattına zarar vermesi nedeniyle 13 saate varan su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İZSU) yapılan açıklamada, kuzey hattından kente su verilemediği belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzey kaynaklarından kentimize su sağlayan 2 metre 20 cm çaplı beton boruya Gediz elektrik, kazı çalışması sırasında Menemen Yahşelli pompa istasyonu yakınında hasar vermiştir. Bu nedenle kuzey hattından kente su verilememektedir. Ekiplerimiz şu anda sahada boru hattının arızasına müdahale etmekte olup 11 Ekim 17.00 ile 12 Ekim 06.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır."

Su kesintisinin, Karşıyaka ilçesi Şemikler, Donanmacı, Demir Köprü, Dedebaşı, Alaybey, Goncalar, Tersane, Aksoy, Nergiz, Bahçelievler, Bostanlı, Bahriye Üçok, Yalı, Fikri Altay, Cumhuriyet, İnönü, Tuna, Bahariye, Mavişehir, Örnekköy, İmbatlı ve Atakent mahallelerinde uygulanacağı bildirildi. (AA)

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Karşıyaka İzmir su kesintisi izsu
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