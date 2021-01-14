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  4. İzmir'de 7 otomobil ve elektrikli scooter'a zarar veren şüpheli yakalandı

İzmir'de 7 otomobil ve elektrikli scooter'a zarar veren şüpheli yakalandı

14.01.2021 08:05 | Son Güncelleme:
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İzmir'de 7 otomobil ve elektrikli scooter'a zarar veren şüpheli yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde park halindeki 7 otomobil ve elektrikli scooter'a zarar veren şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, Tepekule Mahallesi'nde meydana geldi. Çok sayıda vatandaş, sokakta park halinde bulunan otomobillerine şüpheli bir kişi tarafından zarar verildiğini polise bildirdi. Şikayet üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, 7 otomobilden 3'nün kaporta kısmına kesici bir aletle "X" işareti yazıldı. Diğer otomobillerden 3'ünün de yine kesici bir aletle sol kısmının çizildiği, 1 otomobilin ise lastiğinin kesildiği görüldü. Ayrıca, direğe bağlı bir elektrikli scooter'a da zarar verildiği belirlendi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlara zarar veren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Serkan Y. (39) olduğunu belirledi. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenilen Serkan Y., polis tarafından gözaltına alındı. Serkan Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(DHA)

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