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  4. İzmir'de 8 yaşındaki çocuk kurşunların arasında kaldı! Dehşet anları güvenlik kamerasında

İzmir'de 8 yaşındaki çocuk kurşunların arasında kaldı! Dehşet anları güvenlik kamerasında

27.04.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde, husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda, sokaktan geçen 8 yaşındaki bir kız çocuğu rastgele açılan ateş sonucunda vuruldu. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise olaydan 4 gün sonra suç aleti ile birlikte yakayı ele verdi.

İzmir'de 8 yaşındaki çocuk kurşunların arasında kaldı! Dehşet anları güvenlik kamerasında

Olay, 23 Nisan Cuma günü saat 15.50 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki ailenin sokakta karşılaşması sonucu aralarında kavga çıktı. Mahalle sakinlerinin müdahalesi ile taraflar ayrılırken, aralarında mesafe bulunan taraflar sözlü olarak tartışmaya devam etti.

Gerginliğin artmasıyla N.K.(27), belinden tabanca çıkartarak koşmaya başladı. Tabancayı gören N.Y.'nin (41) oğlu olduğu öğrenilen K.Y.(26) , eve kaçarak kendini korumaya çalıştı. Koşarken rastgele ateş açan N.K., daha sonra evin içerisine de ardı ardına ateş etti. Daha sonra şüpheli suç aleti ile birlikte olay yerinden ayrıldı. N.K.'nin açtığı ateş sonucunda, K.Y.'nin herhangi bir yara almadığı öğrenildi.

MAGANDA KURŞUNU 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen N.K.'nin, K.Y.'yi kovaladığı sırada tabanca ile rastgele ateş açması sonucu, bir mermi olay yerinden kaçmaya çalışan 8 yaşındaki S.M.'ye isabet etti. Olay sonrası S.M.'yi kanlar içerisinde gören bir mahalleli, küçük çocuğu kucağına alarak kendi imkanları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. S.M. burada tedaviye alınırken, merminin sağ kalçasına isabet ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, N.Y. ve oğlu K.Y.'nin ifadesine başvurulurken, N.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Titiz bir çalışma yürüten Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli N.K.'nin Emir Sultan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bugün öğle saatlerinde N.K.'yi suç aleti ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan N.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kasten yaralama, gasp, hırsızlık, ve mukavemet suçlarından birçok kaydı olduğu öğrenilen N.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan N.K.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, N.K.'nin K.Y.'yi tabanca ile kovaladığı, 8 yaşındaki S.M.'nin rastgele açılan ateş sonucunda yaralandığı olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, S.M. olay yerinden geçerken, N.K. tabanca ile koşmaya başlıyor, bunu gören K.Y. ise kendini korumak için evine giriyor. Bu sırada, rastgele ateş açarak eve gelen N.K., evin içerisine de ardı ardına ateş ettikten sonra olay yerinden ayrılıyor. Mahalle sakinleri durumu sakinleştirmeye çalışırken, rastgele açılan ateş sonucunda S.M.'nin vurulduğunu görüyor ve daha sonra bir mahalle sakini S.M.'yi kucağına alarak hastaneye götürüyor. (DHA)

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