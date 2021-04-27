İzmir'de 8 yaşındaki çocuk kurşunların arasında kaldı! Dehşet anları güvenlik kamerasında

Olay, 23 Nisan Cuma günü saat 15.50 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki ailenin sokakta karşılaşması sonucu aralarında kavga çıktı. Mahalle sakinlerinin müdahalesi ile taraflar ayrılırken, aralarında mesafe bulunan taraflar sözlü olarak tartışmaya devam etti.

Gerginliğin artmasıyla N.K.(27), belinden tabanca çıkartarak koşmaya başladı. Tabancayı gören N.Y.'nin (41) oğlu olduğu öğrenilen K.Y.(26) , eve kaçarak kendini korumaya çalıştı. Koşarken rastgele ateş açan N.K., daha sonra evin içerisine de ardı ardına ateş etti. Daha sonra şüpheli suç aleti ile birlikte olay yerinden ayrıldı. N.K.'nin açtığı ateş sonucunda, K.Y.'nin herhangi bir yara almadığı öğrenildi.

MAGANDA KURŞUNU 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen N.K.'nin, K.Y.'yi kovaladığı sırada tabanca ile rastgele ateş açması sonucu, bir mermi olay yerinden kaçmaya çalışan 8 yaşındaki S.M.'ye isabet etti. Olay sonrası S.M.'yi kanlar içerisinde gören bir mahalleli, küçük çocuğu kucağına alarak kendi imkanları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. S.M. burada tedaviye alınırken, merminin sağ kalçasına isabet ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.