İzmir'de AK Partili aday ile vatandaşların diyaloğu dikkat çekti! 'CHP’li olarak seni çok beğeniyorum'

Yerel seçimlere az bir süre kala parti ve ittifakların adayları çalışmalarını yoğunlaştırdı. İzmir Karşıyaka'da AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu ile vatandaşların diyaloğu dikkat çekti.

"CHP'Lİ OLARAK SENİ ÇOK BEĞENİYORUM"

Vatandaşlar, "Başkanım tebrik ederim, parti ayrımı yapmadın. CHP’li olarak seni çok beğeniyorum. Keşke ben seçsem adayımız olsaydın CHP’den. Gönlüm hep sende. Herkes böyle olmalı. Çok kaliteli bir adamsın" ifadeleri kullandı.

Çiftçioğlu da vatandaşların sözleri üzerine "Biz Karşıyakalıyız. Burası kendine özgü ruhu olan, duygusu olan kültürüyle, sanatıyla, kadınıyla diğer kentlere ilham veren bir yer. 35,5 burası" diye yanıt verdi.





