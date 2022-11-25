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  4. İzmir'de AVM'lere akın eden vatandaşlar, ürünler için birbirleriyle kapıştı

İzmir'de AVM'lere akın eden vatandaşlar, ürünler için birbirleriyle kapıştı

25.11.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Efsane Kasım", "Efsane Cuma" gibi isimlerle anılan indirim kampanyalarının başlamasının ardından İzmir'de birçok alışveriş mağazasında izdiham yaşandı. Vatandaşlar mağaza önünde uzun kuyruklar oluştururken, insanlar indirim için mağazalara koşarak akın etti.

Ülke genelinde "Efsane Kasım", "Muhteşem Cuma", "Efsane Cuma" ve farklı isimlerle yapılan indirim kampanyaları bugün itibarıyla başladı. Kampanyaların başlamasının ardından İzmir'de de birçok alışveriş merkezinin önünde vatandaşlar kalabalık oluşturdu. Saat 10.00'da kapıların açılması ile birlikte vatandaşlar mağazalara koşarak akın etti. Mağazaya giren vatandaşlar reyondaki ürünler için adeta kapıştı.

KAVGA ANI KAMERADA

Giyim mağazasındaki ürünleri dolduranlar kasada da sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi. Karşıyaka ilçesindeki bir mağazada alışveriş yapıldığı esnada bir kişinin cüzdanını çaldığını iddia ettiği kişi ile yaşadığı tartışma da vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(İHA)

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İzmir indirim

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