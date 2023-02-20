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İzmir'de bazı okullar için tahliye kararı! Vali Köşger duyurdu

20.02.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası, 11 ilde oluşan yıkımlara ilişkin diğer illerde de harekete geçildi. İstanbul'un ardından İzmir'de de bazı okullar için tahliye kararı verildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ildeki 8 okulun tahliye edileceğini duyurdu.

İzmir'de bazı okullar için tahliye kararı! Vali Köşger duyurdu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte depremsellik testleri sonunda tahliyesine karar verilen son 8 okulun isimlerini ve tahliye tarihlerini açıkladı.

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26 derslik ve 797 öğrenci kapasiteli Aliağa Şehit Oğuz Özgür Anadolu Lisesi'nin 22.02.2023 tarihinde Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, 6 derslik 110 öğrenci kapasiteli Aliağa Hasbi Şengül İlkokulu'nun (A Blok) aynı tarihte Hasbi Şengül İlkokulu'na (B Blok), yine aynı tarihte 9 derslik 336 öğrenci kapasiteli Çiğli Sasalı İlkokul/Ortaokulu'nun Kaklıç İlkokulu/Ortaokulu'na, 13 derslik 309 öğrenci kapasiteli Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu’nun yarın itibarıyla Reha Necla Midilli İlkokulu'na, 17 derslik 470 öğrenci kapasiteli Kemalpaşa Armutlu Ortaokulu'nun yarın itibarıyla Veli Üzümcü İlkokulu ve Armutlu İlkokulu'na" taşınacağını açıkladı.

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Köşger, paylaşımının devamında, "10 derslik 150 öğrencili Kemalpaşa Halilbeyli Hatice Ali Katrancı İlkokulu'nun yarın itibarıyla Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu'na, 10 derslik 833 öğrencili Kemalpaşa Faruk Ergüden Mesleki Eğitim Merkezi'nin İbrahim Polat – Ege Seramik Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi'ne taşındığı ve 8 derslik 22 öğrenci kapasiteli Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun (1-2 Kademe) 22.02.2023 tarihinde Urla Ayşe Hafsa Sultan Özel Eğitim Anaokulu'na" taşınacağını belirtti. (İHA)

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