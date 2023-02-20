İstanbul’un ardından diğer illerden peş peşe okullarla ilgili karar! Tahliye ve yıkım...

İstanbul Valiliği tarafından riskli olduğuna karar verilen 93 okul ile eğitim kurumunda tahliye çalışmaları devam ediyor. İstanbul'dan sonra diğer illerden de depreme dayanıklılık konusunda riskli olan okulların tahliye ve yıkımlarına ilişkin kararlar açıklanıyor. Son olarak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan denetimlerde, depreme dayanıklı olmadığı belirlenen 5 okulun tahliyesine karar verilmişti. Riskli görülen 5 okulun öğrencilerinin sağlam yapılı başka okullara nakledileceği aktarılmıştı. Bursa Mustafakemalpaşa'da okullarda deprem seferberliği sürerken Manisa'da 6 okula yıkım kararı geldi. İşte detaylar...

KULA'DA DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN BİR OKULA YIKIM KARARI

On binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği, on binlerce vatandaşın da yaralandığı Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 2 büyük yıkıcı depremin ardından Kula Kaymakamlığı ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olabilecek depremlere karşı Kula’daki okul binalarında inceleme yapıldı. Yetkili birimlerce denetimleri yapılan Bebekli 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim kurumunun olabilecek bir depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edilerek tahliye kararı verildi. Kısa süre içerisinde tahliye edilerek yıkımına başlanacak olan Bebekli 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim kurumu, dayanıklı bir yapı ile yeniden inşa edilecek.

Öte yandan ilçedeki diğer tüm okullarda da denetimin devam ettiği ve herhangi bir tespit yapılması durumunda diğer okullara da tahliye ve yıkım kararı verilebileceği öğrenildi.

ÖĞRENCİLER İLÇE MERKEZİNE TAŞINACAK

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ilçeye bağlı kırsal Bebekli Mahallesi’ndeki 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim kurumunda okuyan öğrenciler ise, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün planlaması dahilinde ilçe merkezindeki İbrahim Özboyacı Mesleki Eğitim Merkezi’ne taşınacak. Eğitim öğretim hayatlarına ilçe merkezinde devam edecek Bebekli öğrencileri, okul binasının yeni hizmet binasının inşasına kadar eğitimlerini burada sürdürecek.

MUSTAFAKEMALPAŞA'DAKİ OKULLARDA DEPREM SEFERBERLİĞİ

Bursa’da 1. derece deprem bölgesinde bulunan Mustafakemalpaşa’da, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda depreme karşı güçlendirme çalışmaları hızlanırken, 3 okulun daha depremsellik durumu için teknik rapor talep edildi.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından yaraların sarılması için yardım seferberliğinin sürdüğü Mustafakemalpaşa’da, eğitim kurumlarının muhtemel bir depreme karşı dayanıklı hale getirilebilmesi için bir süredir planlı ve programlı şekilde güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bursa’da 1’inci derece deprem bölgesinde bulunan Mustafakemalpaşa’da geçtiğimiz yıllarda Sedat Karan Anadolu Lisesi, İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitim Merkezi, Hasan Celal Güzel MTAL ve Yunus Emre İlkokulu’nda güçlendirme çalışması yapıldı.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesinde ise toplamda 1300 öğrencinin eğitim gördüğü Öğretmen Davut İlkokulu, Balibey İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Okulu güçlendirme çerçevesine alındı.

Okullar için yapılan güçlendirme çalışmaları çerçevesinde, inceleme ve testler sonucunda binanın deprem güvenliğinin hedeflenen performans düzeyine yükseltilmesi için deprem güvenliğini arttırmaya yönelik binanın taşıyıcı sistemine yeni elemanlar eklenerek, yapının esnekliğini ve kuvvetlere karşı dayanımını arttırıcı önlemler alınıyor. Bunun için mantolama veya perde duvar uygulaması gibi çalışmalar yapılıyor.

GELECEK YILA YETİŞECEK

Mustafakemalpaşa’da riskli görünerek güçlendirme çalışmasına dâhil edilen bu 4 okulda binaların güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürerken, öğrenciler yakın okullarda eğitime devam ediyor.

Balibey İlkokulu’nda tamamlanma noktasına gelen güçlendirme işlemleri, Atatürk Ortaokulu ve İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Okulu’nda da hızlandırıldı. Yıkılarak aynı yerinde tekrar yapılan 18 sınıflı Yalıntaş Ortaokulu’nda ise kalebodur ve ince işçilik çalışmalarına geçildi. Yalıntaş ile birlikte deprem güçlendirmesine elverişli görülmeyerek yeniden yapılmasına karar verilen 32 sınıflı Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi’nde de yapım çalışmaları, bu okulların gelecek eğitim yılına yetiştirilmesi için aralıksız devam ediyor.

Güçlendirme çerçevesinde bir diğer okul olan Vıraca Mahallesi’ndeki Öğretmen Davut İlkokulu’nda ise yarıyıl tatili öncesi çalışmalar durduruldu.

15 sınıflı okul için ikinci bir teknik rapor istendi. Uzmanlardan gelecek rapor çerçevesinde Öğretmen Davut İlkokulu’nun yıkımına veya güçlendirme çalışmalarının devamına karar verilecek. Bu okulun öğrencileri, 14 Eylül İlkokulu ve Taş Mektep’te eğitimine devam ediyor.

Ayrıca Nilüfer Hatun MTAL ve Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-Blok içinde depreme karşı teknik rapor hazırlanması istendi.

SALİHLİ'DE 5 OKULA YIKIM KARARI

Salihli ilçesinde yapılan deprem dayanıklılık testini 5 okul geçemedi. Yapılan test sonucunda ilçede eğitim öğretim yapan Atatürk Ortaokulu, Alpaslan İlkokulu, Fahriye Hanım İlkokulu A Blok, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi C Blok ile Durasıllı Zübeyde Hanım Anaokulu için yıkım kararı verilerek okulların başka okullara taşınmasına karar verildi.

Salihli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Eğitim yuvalarında çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlarken onlara en güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarını sağlamak hepimizin öncelikli görevidir. İlçemizde, daha önce yapılan çalışmalar çerçevesinde toplam 11 okulumuzun güçlendirme çalışması tamamlanmıştır. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan depremsellik incelemesi sonucunda ilçemizde risk taşıyabileceği değerlendirilen binalar hakkında yıkım kararları verilmiştir” denildi. (İHA/AA/DHA)