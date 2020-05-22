İzmir'de camiden müzik yayını soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklandı

\u0130zmir'de, cami hoparl\u00f6rlerinden m\u00fczik yay\u0131n\u0131na ili\u015fkin sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131 nedeniyle g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Banu \u00d6, tutukland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Otomobile ba\u011flad\u0131klar\u0131 at\u0131 metrelerce ko\u015fturdularBayramdan sonra soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131 olacak m\u0131?Kas\u0131klar\u0131n\u0131zda a\u011fr\u0131 ya\u015f\u0131yorsan\u0131z nedeni bu olabilir!