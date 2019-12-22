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İzmir'de doğum günü kutlamasında şoke eden olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 08:14 | Son Güncelleme

İzmir Karabağlar'da doğum günü kutlamasında uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de doğum günü kutlamasında şoke eden olay!

İddiaya göre, Karabağlar ilçesinde doğum günü kutlamak için toplanan bir grup uyuşturucu madde kullandı.Yusuf A. (22), uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf A'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yusuf A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yusuf A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Karabağlar uyuşturucu doğum günü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazık be gencecik çocuk anan baban ne halde olur lanet olsun onu satana ülkemize sokanı dikeni ekeni
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