İzmir'de elektrik akımına kapılarak can veren İnanç Öktemay gözyaşlarıyla defnedildi! Annenin feryatları yürekleri dağladı

Olay, dün Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalanmıştı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettikleri anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken mazgalın bulunduğu noktada akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar yer aldı. Kamera görüntülerinde ayrıca bölge esnafının da yardım etmeye çalıştığı görüldü.

ANNENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın cenazesi, Buca ilçesinde bulunan Yeniyol Camii'ne getirildi. Cenazede anne Nevin Öktemay'ın acı feryatları hiç dinmedi.



Anne Nevin Öktemay, "Benim oğlum genç yaşta ölümü hak etmedi. Oğlum daha damatlık giyecekti, el ele tutuşup öldüler. Hem annesi hem babası olup zor şartlarda büyütmüştüm" ifadelerini kullandı. Öktemay'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buca ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye Öktemay'ın ailesinin yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, dayısı ve aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkanı olan Ali Rıza Ertemur, arkadaşları ve yakınları katıldı.

Öte yandan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz'in memleketi Osmaniye'de yarın defnedileceği belirtildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

