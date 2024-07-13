HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de elektrik akımına kapılarak can veren İnanç Öktemay gözyaşlarıyla defnedildi! Annenin feryatları yürekleri dağladı

İzmir'de elektrik akımına kapılarak can veren İnanç Öktemay gözyaşlarıyla defnedildi! Annenin feryatları yürekleri dağladı

13.07.2024 18:37
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i yanlışlıkla "Putin" diyerek sahneye çağırdı

ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i yanlışlıkla "Putin" diyerek sahneye çağırdı

92 yaşındaki kadın huzurevinden böyle kaçtı! Görenler inanamadı... "Aksiyon filmi sahnesi zannettim"

92 yaşındaki kadın huzurevinden böyle kaçtı! Görenler inanamadı... "Aksiyon filmi sahnesi zannettim"

Sultangazi'de İETT otobüsü TIR'a arkadan çarptı

Sultangazi'de İETT otobüsü TIR'a arkadan çarptı

İçerik devam ediyor
13.07.2024 18:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde yağmurda yolun karşısına geçmek isterken elektrik akımına kapılarak yere düşen arkadaşı Özge Ceren Deniz'e yardım etmek isterken kendisi de akıma kapılarak yaşamını yitiren İnanç Öktemay, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Nevin Öktemay'ın feryatları yürekleri dağladı.

Olay, dün Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalanmıştı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

AW246301_11

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettikleri anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken mazgalın bulunduğu noktada akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar yer aldı. Kamera görüntülerinde ayrıca bölge esnafının da yardım etmeye çalıştığı görüldü.

AW246301_10

ANNENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın cenazesi, Buca ilçesinde bulunan Yeniyol Camii'ne getirildi. Cenazede anne Nevin Öktemay'ın acı feryatları hiç dinmedi.

AW246301_07
Anne Nevin Öktemay, "Benim oğlum genç yaşta ölümü hak etmedi. Oğlum daha damatlık giyecekti, el ele tutuşup öldüler. Hem annesi hem babası olup zor şartlarda büyütmüştüm" ifadelerini kullandı. Öktemay'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buca ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye Öktemay'ın ailesinin yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu, dayısı ve aynı zamanda Pamukkale Belediye Başkanı olan Ali Rıza Ertemur, arkadaşları ve yakınları katıldı.

AW246301_08

Öte yandan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz'in memleketi Osmaniye'de yarın defnedileceği belirtildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express
İzmir'deki ihmal de Türkiye sorumluyu arıyor... İlk tespit: Nedeni izolasyon hatası!İzmir'deki ihmal de Türkiye sorumluyu arıyor... İlk tespit: Nedeni izolasyon hatası!
Anahtar Kelimeler:
İzmir elektrik konak
En Çok Okunan Haberler
Acun Ilıcalı, futbolda da turnayı gözünden vurdu!

Acun Ilıcalı, futbolda da turnayı gözünden vurdu!

Maliye'nin IBAN avı başladı

Maliye'nin IBAN avı başladı

İzmir'deki ihmal de Türkiye sorumluyu arıyor... İlk tespit: Nedeni izolasyon hatası!

İzmir'deki ihmal de Türkiye sorumluyu arıyor... İlk tespit: Nedeni izolasyon hatası!

İzmir'deki cinayet gibi ihmal sonrası o isme çevrildi! Helikopterle halk plajına indiği iddiası olay olmuştu

İzmir'deki cinayet gibi ihmal sonrası o isme çevrildi! Helikopterle halk plajına indiği iddiası olay olmuştu

Yasemin'i öldürüp üzerine moloz dökmüşler!

Yasemin'i öldürüp üzerine moloz dökmüşler!

"Size yakında bir imkan daha vereceğim" diyerek ilk kez duyurdu! Soylu'dan 'dokunulmazlık' kararı

"Size yakında bir imkan daha vereceğim" diyerek ilk kez duyurdu! Soylu'dan 'dokunulmazlık' kararı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.