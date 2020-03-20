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  4. İzmir'de feci kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

İzmir'de feci kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 08:15 | Son Güncelleme

İzmir'in Gaziemir ilçesinde TIR, Karayolları’na ait kamyonetin arkasındaki işaret levhasına, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada TIR şoförü öldü, Karayolları’nda trafik işaretçisi olan E.S. ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında İzmir- Aydın otoyolu Işıkkent Gişeleri yakınında meydana geldi. Salih Özen yönetimindeki TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ilaçlama yapan, Karayolları’na ait kamyonetin arkasındaki işaret levhasına, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada, TIR şoförü Özen yaşamını yitirdi, Karayolları'nda trafik işaretçisi olarak görev yapan E.S. ise ağır yaralandı.

E.S. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Salih Özen'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir TIR Kaza

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