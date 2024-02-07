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  4. İzmir'de feci olay! Bekçi karma makinesinin şaftına sıkışarak can verdi

İzmir'de feci olay! Bekçi karma makinesinin şaftına sıkışarak can verdi

07.02.2024 07:01 | Son Güncelleme:
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İzmir'de dün akşam saatlerinde acı bir olay yaşandı. Bekçi olarak görev yapan İbrahim Aydemir yem karma makinesine sıkıştı. Olayı görenler hemen ekiplere haber verdi. Yapılan kontrollerin ardından genç bekçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de feci olay! Bekçi karma makinesinin şaftına sıkışarak can verdi

İzmir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olarak görev yapan İbrahim Aydemir (30), ailesine ait çiftlikte çalıştığı sırada, yem karma makinesinin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.

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DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bayındır ilçesine bağlı Çırpı Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Aydemir ailesine ait çiftlikte çalıştığı sırada, iddiaya göre yem karma makinesine sıvı gübre atmak istedi. Henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybeden Aydemir, yem karma makinesinin şaftına sıkıştı. Olayı gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aydemir'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenilen Aydemir'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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bekçi İzmir
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