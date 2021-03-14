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  4. İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

14.03.2021 07:12 | Son Güncelleme:
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İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir’in Bornova ilçesinde genç bir çiftin banyoda cansız bedenleri bulundu. Banyoda bulunan tüplü şofbenden zehirlendiği değerlendirilen çiftin kesin ölümü otopsi sonucunda belli olacak.

Olay, Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, mali müşavir Volkan Atılgan (36), ayağından ameliyat olan annesi Pervin Atılgan’ın bakım ihtiyaçlarını karşılamak için eşi kuaför Sevim Atılgan (30) ile birlikte yaklaşık bir haftadır annesinin evinde kalmaya başladı.

Gece saatlerinde eşi ile birlikte banyoya giren çiftten yaklaşık bir saattir haber alamayan Pervin Atılgan, banyonun kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve içeriden seslerin gelmemesinden şüphelen anne Pervin Atılgan, banyonun kapısını açtığında oğlu ve gelininin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

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HASTANEYE KALDIRILAN ÇİFT HAYATA DÖNDÜRÜLEMEDİ

Bunun üzerine polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Her ihtimale karşı genç çifte kalp masajı yapan sağlık ekipleri, daha sonra çifti ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Burada da yapılan canlandırma çalışmalarına rağmen Volkan ve Sevim Atılgan çifti hayata döndürülemedi.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Adrese gelen olay yeri inceleme ekiplerince evin içerisinde incelemelerde bulunulurken, acı habere alarak hastaneye gelen genç çiftin yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Öte yandan, ilk incelemelerde genç çiftin banyoda bulunan tüplü şofbenden zehirlenmiş olabileceği değerlendirilirken, hastaneye gelen savcının incelemesinin ardından çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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