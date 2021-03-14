İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay, Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, mali müşavir Volkan Atılgan (36), ayağından ameliyat olan annesi Pervin Atılgan’ın bakım ihtiyaçlarını karşılamak için eşi kuaför Sevim Atılgan (30) ile birlikte yaklaşık bir haftadır annesinin evinde kalmaya başladı.

Gece saatlerinde eşi ile birlikte banyoya giren çiftten yaklaşık bir saattir haber alamayan Pervin Atılgan, banyonun kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve içeriden seslerin gelmemesinden şüphelen anne Pervin Atılgan, banyonun kapısını açtığında oğlu ve gelininin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

HASTANEYE KALDIRILAN ÇİFT HAYATA DÖNDÜRÜLEMEDİ

Bunun üzerine polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Her ihtimale karşı genç çifte kalp masajı yapan sağlık ekipleri, daha sonra çifti ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Burada da yapılan canlandırma çalışmalarına rağmen Volkan ve Sevim Atılgan çifti hayata döndürülemedi.