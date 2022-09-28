İzmir'de hareketli dakikalar! Polisleri aracıyla sürükledi

İzmir Konak'ta uygulama yapan polisler, bir aracı durdurdu. Alkolmetreyi üflemesi istenen sürücü, 4 polisi aracıyla kısa süreliğine sürükleyerek olay yerinden kaçtı. Çok sayıda ekip sevk edilen olayda kaçan sürücü başka bir araca çarparak kaza yapması sonucu yakalandı. Olayda 1’i polis 2 kişi yaralanırken sürücünün 198 promil alkollü olduğu belirlendi.

POLİSLERİ SÜRÜKLEDİ

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Alsancak Polis Merkezi Amirliği yakınında uygulama yapan trafik polisleri, E.A. (27) idaresindeki cipi durdurdu. Sürücü E.A., ekiplerin alkolmetreyi üfletmesini reddederek kendisini durdurmak isteyen 4 polisi aracıyla kısa süreliğine sürükleyerek olay yerinden hızla kaçtı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Trafik polislerinin ihbarı üzerine uygulamadan kaçan şahsı yakalamak için kaçış güzergahına asayiş ekipleri sevk edildi. Yaşanan kovalamacada E.A., kullanmış olduğu cip ile Liman Caddesi’ni Ankara Caddesi’ne bağlayan bağlantı yolunda virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeritte seyir halinde bulunan H.S. (40) yönetimindeki araca çarptı.

198 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaçan aracı takip eden polis ekipleri kazanın ardından hemen olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı H.S. ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, uygulamadan kaçarken bir polisin parmağından yaralanmasına neden olan E.A.’nın yapılan kontrollerinde ise 198 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazada yara almayan ve gözaltına alınan şahsa; alkolmetreyi üflememe, polise mukavemet, trafiği tehlikeye atma, ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde araç kullanmak suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildiği ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

