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  4. İzmir'de intihar! Apartman boşluğuna atlayarak canına kıydı

İzmir'de intihar! Apartman boşluğuna atlayarak canına kıydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 08:10 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde adliyede katip olan Kadir Ç. (31), evinin bulunduğu 9'uncu katta, apartman boşluğuna atlayarak yaşamına son verdi.

İzmir'de intihar! Apartman boşluğuna atlayarak canına kıydı

Olay, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir sitede meydana geldi. İzmir Adliyesi'nde katip olduğu belirtilen ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Kadir Ç., dairesinin bulunduğu 9'uncu katta, apartman boşluğuna atladı. Kadir Ç. beton zemine düşerken durumu fark eden komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kadir Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadir Ç.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

(DHA)

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