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İzmir'de kadın cinayeti: Cesedi pansiyonda bulundu... Kabloyla boğularak öldürülmüş!

17.06.2023 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de pansiyonda kalan kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, madde bağımlısı olduğu öğrenilen kadının eşini yakalama çalışması başlattı.

İzmir'de kadın cinayeti: Cesedi pansiyonda bulundu... Kabloyla boğularak öldürülmüş!

İzmir'in Urla ilçesinde eşiyle pansiyonda kalan genç kadın, kabloyla boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir süredir pansiyonda konaklayan Rıfat Y. (26) ve eşi Dudu Y'den (21) haber alamayan pansiyon görevlileri akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, Dudu Y'nin odada hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının boynuna dolanan kabloyla boğulduğunu belirledi.

Genç kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis ekiplerinin olaya ilişkin, madde bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheli Rıfat Y'yi yakalama çalışmaları sürüyor. (AA)

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cinayet İzmir

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