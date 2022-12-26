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İzmir'de kadın cinayeti! Kıskançlık krizine girdi: Önce silahla vurdu, ardından bıçakladı

26.12.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Öte yandan feci olayın kıskançlık nedeniyle ortaya çıktığı öne sürüldü. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de kadın cinayeti! Kıskançlık krizine girdi: Önce silahla vurdu, ardından bıçakladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada kız arkadaşını sokak ortasında tabancayla vurup bıçaklayarak öldüren şahıs kaçtı.

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Olay, akşam saat 19.15 sıralarında Emek Mahallesi 7002. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, C.G. ve kız arkadaşı Tuba Kul (22) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. C.G., tartışmada tabancayla Kul'u vurup hem de bıçakladı.

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Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kul'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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cinayet İzmir

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