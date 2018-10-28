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İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 18:34 | Son Güncelleme

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Havva Çay'ın (27) 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan H.G. (18), genç kadını evli babasıyla aşk yaşadığı iddiasıyla öldürdüğünü söyledi.

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde geçen pazar günü sabah saatlerinde, Dokuz Eylül Mahallesi 321 Sokak'ta bir kadın cinayeti yaşandı. 3 çocuk annesi Havva Çay'dan haber alamayan babası, üst katında oturan kızının kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine kendisinde bulunan yedek anahtarla içeri giren baba, kızı Çay'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Çay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

TEK BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

DHA'da yer alan habere göre Havva Çay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Havva Çay'ın, bir süre önce eşini kaybettiği ve çocuklarıyla birlikte babası ile aynı binada altlı üstlü oturdukları öğrenildi. Polis, vücudunda tek bıçak darbesi olan Çay'ın nasıl öldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Havva Çay'ın, geçen cumartesi akşamı babası, annesi, çocukları ve ölen eşinin akrabasıyla birlikte yemek yediği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, akrabayı gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Büro ekipleri, 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

polis

GENÇ KADININ KOCASI 2 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Sorguları tamamlanan şüphelilerden H.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası K.G. ve diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.G.'nin, emniyetteki ifadesinde babasının, Havva Çay'la aşk yaşadığını, K.G.'nin bu yüzden sürekli annesiyle tartıştığını ve cinayeti bu nedenle işlediğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan vücudundaki tek bıçak darbesiyle evinde ölü bulunan Havva Çay'ın eşi Abdülhadi Günay'ın (43) da 2016 yılının Haziran ayında sokak ortasında tabancayla vurularak, öldürüldüğü ortaya çıkmıştı

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