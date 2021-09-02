HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de kan donduran olay! Eşini banyoya kilitleyip, bebeğinin yanında defalarca bıçakladı

İzmir'de kan donduran olay! Eşini banyoya kilitleyip, bebeğinin yanında defalarca bıçakladı

02.09.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde Feyzi Duran (28), kıskançlık yüzünden tartıştığı dini nikâhla birlikte yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28), bebeğinin yanında dövüp banyoya kilitleyerek çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Duran tutuklanırken, hastanede bir video çeken Aysel Perkgün, "İlk başta, 'Beni Feyzi Duran bıçakladı' diyemedim. Çünkü bebeğim onun yanında olduğu için korktum." dedi.

İzmir'de kan donduran olay! Eşini banyoya kilitleyip, bebeğinin yanında defalarca bıçakladı

Olay, 29 Ağustos günü Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi Duran ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aysel Perkgün arasında, evde kıskançlık nedeniyle tartışla çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, banyoya kilitleyerek, bıçakladı. Aysel Perkgün’ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Aldığı çok sayıda bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aysel Perkgün, ambulansla Tepecik Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Feyzi Duran ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hayati tehlikeyi atlatan, sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Duran'ın ailesinde kalan bebeği A.D.'yi dün geri aldı.

Stor perdenin ipi boynuna dolanan Miray Elif'ten kahreden haberStor perdenin ipi boynuna dolanan Miray Elif'ten kahreden haber

"BEBEĞİMİN YANINDA BIÇAKLADI"

Bebeğinin eşinin ailesinden geri almadan önce hastanede bir video çeken Aysel Perkgün, "İlk başta, 'Beni Feyzi Duran bıçakladı' diyemedim. Çünkü bebeğim onun yanında olduğu için korktum. Beni bebeğimin yanı başında bıçakladı. Bu kişinin babası da daha önce cinayet işlemiş bir kişi. Tek isteğim bebeğimin yanımda olması. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLURSAN BEBEĞİ DE BU HALE KOYARIM"

Aysel Perkgün'ün annesi Serpil Perkgün ise kızının vücuduna 90’dan fazla dikiş atıldığını belirterek, “Kızım, banyoya kapatıldı, her yerinden bıçaklandı. Çok kötü durumda. Lütfen, Allah rızası için bana yardım edin. Gelin, çocuğumun halini görün. Kızımı tehdit etmiş. Banyoda kızım kanlar içindeyken, bebeği üzerine atarak, 'Benden şikayetçi olursan bebeği bu hale koyarım. Sülalenize bomba atarım' demiş. Rakı şişesini alıp ensesine vurmuş. Kızım yoğun bakımdan çıkınca bana anlattı, ben de bu şekilde öğrendim. Bebeği alınca, kızım da artık her şeyi anlatmaya karar verdi. Çocuğuma uyuşturucu içirmişler. 2 yıldır ben çocuğumun yüzüne hasrettim, onlar kaçırdığı için görmüyordum" diye konuştu.

"KIZIMIZI BİZE GÖSTERMİYORLARDI"

Aysel Perkgün’ün babası Niyazi Perkgün ise, "Biz yaşadık, başkaları da yaşamasın. Bize kızımızı göstermiyorlardı. Ancak biz bu olayları duyuyorduk. Kızımıza zarar gelmesin diye, ses çıkarmıyorduk. Artık bunlarla mücadele edeceğiz, kızımın arkasında biz varız" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'da şaşkına çeviren anlar! Evli ve 5 çocuk babası adama kaçtı, sözleri pes dedirtti: Pazardan istediğimi alıyor, tamir yapıyor daha ne isteyeyim?Müge Anlı'da şaşkına çeviren anlar! Evli ve 5 çocuk babası adama kaçtı, sözleri pes dedirtti: Pazardan istediğimi alıyor, tamir yapıyor daha ne isteyeyim?

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten av! Dumanlar yükselmeye başladıTüyler ürperten av! Dumanlar yükselmeye başladı
İğne ipliğe döndü: Hasta olması çok muhtemelİğne ipliğe döndü: Hasta olması çok muhtemel
Bekçilerin durdurduğu otomobilden 2 ruhsatsız tabanca çıktıBekçilerin durdurduğu otomobilden 2 ruhsatsız tabanca çıktı
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Tarih verildi! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapıda

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Dünyada yeni mutasyon paniği! Yayılıyor, ülkeye gelen yolcularda görüldü

Dünyada yeni mutasyon paniği! Yayılıyor, ülkeye gelen yolcularda görüldü

Güldür Güldür'ün Çiçek'i siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! "Aşk yaşıyorum"

Güldür Güldür'ün Çiçek'i siyah bikinisi ile kayalığın üzerine çıktı! "Aşk yaşıyorum"

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Kara Harp Okulu tarihine geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Öğrenciler dikkat! "Bu seneye özel" diyerek duyurdu

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri mi döndü? Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.