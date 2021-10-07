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  4. İzmir'de korkunç anlar! Yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli vatandaşa otomobil çarptı

İzmir'de korkunç anlar! Yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli vatandaşa otomobil çarptı

07.10.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Urla ilçesi Kalabak Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi eski İzmir-Çeşme karayolunda alt geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli 77 yaşındaki Hikmet K.’ye, Niyazi İ. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile havaya fırlayan Hikmet K., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Urla ilçesi Kalabak Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi eski İzmir-Çeşme karayolunda belediye otobüsünden inen görme engelli Hikmet K., alt geçidi kullanmak yerine beton bariyerle bölünmüş yolda karşıdan karşıya geçmek istedi. Hikmet K., elinde bulunan alışveriş poşetleriyle çift şeritli yolda araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştı. Poşetleri kaldırıp gelen araçlara işaret vererek yol isteyen görme engelli adam, sol şeride kadar yolu geçti. Bu sırada Çeşme yönüne giden Niyazi İ.'nin kullandığı otomobil, Hikmet K.'ye çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan vatandaş, beton bariyerlere yanına düştü. Kazayı görenler yardım için koşarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan Hikmet K., ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Sürücü Niyazi İ. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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